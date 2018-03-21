歐盟黃牌解除否 農委會獲正式結論才發布

去年10月歐盟官員也來訪，農委會有官員會前審慎樂觀預言去年底前可望解除，未料歐盟官員訪查行程中再就管理實務狀況提出質疑，例如漁船工作日誌未落實規格化、管理人員未在現場執行工作等，因而未同意解除。

歐盟於2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，2年多來，歐盟提出法律、執法、海內外實際作業管理面等必須改善的主張，農委會陸續完成各項改善工作，經常與歐盟視訊交流、書面往來，歐盟官方每半年也會來台查訪一次，據以確認是否要解除黃牌。

事隔半年，歐盟官員又來台查訪，台灣歐盟合作打擊非法漁業（IUU）諮商會議於3月13至21日舉行。這次農委會不再於事前評估與發表談話，今天會議於中午結束，雙方共進午餐，順利完成交流。

原計最後一天可獲得解除與否資訊的農委會，今晚改由農委會漁業署統一發布資訊陳述，歐方充分瞭解，並認同台灣在漁業「法律架構」、「監測、管控及監督」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等面向所做的努力，也肯定2017年2月成立的24小時漁業監控中心相當先進。

漁業署並說，歐盟曾建議台灣改善漁業管理的內容，特別是法律架構方面，有關漁業三法（遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例及漁業法修正案）及訂定相關子法的生效，足以健全台灣漁業法制結構及管理架構。

漁業署也說，台灣以上改善作為，符合國際漁業管理組織規範，並與國際管理趨勢接軌，再搭配先進並具監控效率的漁業監控中心與各項監控管理措施，應更能有效執法、保障守法漁民權益。

漁業署相關陳述多屬積極面，不過漁業署署長黃鴻燕說，歐盟每次查訪返回，正式結論彙整出爐約需1個月左右，這次要等收到正式結論，漁業署才會酌情發布。

至於昨天綠色和平提出質疑台灣遠洋漁船海外非法作業，黃鴻燕說，會中歐盟「一句話都沒講」，漁業署也完成確認了，在印度洋鮪類委員會（IOTC）水域作業的漁船，都是合法授權許可的，綠色和平相關質疑誤導視聽，影響台灣漁業聲譽，對此漁業署表示遺憾。（編輯：李錫璋）1070321