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中央社

劉結一升國台辦主任 歡迎詞重申一中原則

中央社2018/03/21 20:41
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京21日電）延遲2天後，中國國務院台灣事務辦公室今晚正式公告，國台辦主任由副主任劉結一升任。劉結一並透過官網說，將堅持「和平統一、一國兩制」方針與「一個中國」原則，反對台獨。

國台辦前主任張志軍18日先被選為中國全國人大常務委員，19日又被選為全國人大外事委員會排名第3的副主任委員，並於當天下午與劉結一交接職務。但國台辦直到今晚7時過後才正式公布，並更改官網資料。

根據國台辦官網資料，劉結一接任國台辦主任後，副主任依排序為陳元豐、龍明彪，主任助理為周寧。

此外，國台辦官網上的「主任歡迎詞」單元，今晚也一併更換為劉結一的談話。他宣稱，「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在，也是中國共產黨和中國政府的神聖歷史使命」。

劉結一說，在以中共總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「一個中國」原則和體現這一原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂；秉持「兩岸一家親」理念，擴大兩岸經濟文化交流合作，「增進同胞親情和福祉，促進心靈契合」。

他還稱，將團結包括「廣大台灣同胞在內的全體中華兒女，順應歷史潮流，共擔民族大義，推動兩岸關係和平發展，推進『祖國和平統一』進程，共創中華民族偉大復興的美好未來」。（編輯：林克倫）1070321

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