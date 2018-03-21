美股盤前─靜待Fed利率決議 指數期貨走跌

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，股價大跌，週一迄今，市值已蒸發近 500 億美元。

隨著事件愈演愈烈，美國、歐盟及英國主管當局，皆表示將進行調查。

據傳，為使大眾重拾對臉書的信任，臉書創辦人暨執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 將於 24 小時內發表聲明。

受惠於油價攀升、能源股走揚，週二美股小幅收漲，但臉書股價連兩天走跌，不僅拖累科技股，也抑制了大盤漲幅。

週二，道瓊工業指收漲 0.47%，標普 500 指數收漲 0.15%，那斯達克指數收漲 0.27%。

週三，歐股漲跌互見，歐元區 Stoxx 50 指數下跌 0.14%，德國 DAX 指數上漲 0.03%，法國 CAC 40 指數下跌 0.13%，英國 FTSE 指數下跌 0.56%。

大宗商品方面，黃金期貨價格上漲 0.34%，至每盎司 1,316.30 美元；原油期貨上漲 0.82%，至每桶 64.06 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.33%，至 89.71。

經濟數據方面，美東時間上午 10 點，將公布美國 2 月成屋銷售數據；10 點 30 分，能源情報署 (EIA) 將公布原油產量及庫存數據。