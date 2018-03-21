宜蘭赴星推觀光 噶瑪蘭公主愛情超吸睛

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任指出，觀光局從去年起以「新南向政策」為布局主軸，運用美食及在地特色的旅遊元素介紹台灣在地旅遊，今年更以海灣旅遊元素來達到引客及分流的效果。

宜蘭縣參議賴錫祿今天率旅館、民宿、休閒農場及博物館等20多名宜蘭觀光旅遊相關業者，以「宜蘭瘋海洋」為主題舉辦宜蘭觀光記者會。宜蘭縣已連續兩年前進星馬。

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）宜蘭縣今天前進新加坡，透過蘭陽舞蹈團詮釋淒美愛情故事噶瑪蘭公主傳說，訴說龜山島的歷史傳奇，讓新加坡及東協國家旅人共同到宜蘭瘋海洋。

對於台北米其林指南最近公布的美食餐飲，賴錫祿表示，宜蘭也有多元美食，擁有大溪及蘇澳兩大漁港，集合各種新鮮魚蝦貝類，除新鮮吻仔魚和杏仁小魚乾、櫻花蝦等，更有在地美食金棗蜜餞、蔥蛋捲、鴨賞、皮蛋、宜蘭餅。

由於龜山島位居宜蘭外海，宜蘭縣這場觀光記者會也在淒美愛情故事噶瑪蘭公主傳說中揭開序幕。蘭陽舞蹈團帶團老師呂汶珊指出，這部流傳於蘭陽平原的民間傳說，主要在詮釋蘭陽平原與龜山島瑰麗地型的神話愛情故事。

她表示，龍王為心愛女兒噶瑪蘭公主舉辦18歲生日舞會，邀請龍族諸親友到龍宮歡慶，噶瑪蘭公主卻深愛著居住在蘭陽平原的一名青年，結果這段異族戀情得不到祝福，龍王盛怒之下把這名青年變成龜山島。

宜蘭縣是今年全台第一個赴新加坡推觀光的縣市，今天的記者會也獲新加坡觀光業者高度關注。

交通部觀光局陸續推出生態旅遊年、小鎮漫遊及脊梁山脈旅遊年等主題，期望國際旅客用不同角度體驗全新的台灣，從本島到離島深入探索台灣之美。今年則是2018海灣旅遊年，盼帶來全新的島嶼旅遊風情。（編輯：高照芬）1070321