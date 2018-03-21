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中央社

爭取入CPTPP 蔡總統：加強和成員國互動

中央社2018/03/21 20:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天表示，政府會加強和「跨太平洋夥伴全面進展協定」的成員國互動，因此能在亞太供應鏈中扮演關鍵角色，促使台灣可以加入討論，有機會成為協定成員。

台北美國商會今天晚間在台北君悅酒店舉辦2018謝年飯晚宴，總統蔡英文應邀發表演講，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚也應邀出席並發表演說。這是台北美國商會舉辦的第50屆謝年飯晚宴，用意在感謝台灣政府官員、企業界和學界過去一年和外商團體的互動。

蔡總統說，對民主和自由市場的信念，是台美共享的價值，台灣政府也推動改革，讓在台灣做生意更容易，最近已經看到成果，例如Youtube的創辦人陳士駿取得第一張就業金卡；政府鬆綁法規增加彈性，吸引外國人才留在台灣，這些改革展示了政府願意聆聽。

蔡總統說，她向美國商會承諾，政府未來一年的優先重點還是會放在經濟，和各方合作，加快創新和產業改革的腳步，更多投資在基礎建設上，增加和主要經貿夥伴的貿易和經濟的機會。

蔡總統也提到國防產業是政府的優先領域，政府增加投資在提升國防能力上，會對整個產業產生影響，這對台灣和商業都是好事。

蔡總統最後表示，台灣會努力加入雙邊或多邊的區域經濟協定，加強和「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」的成員國互動，台灣因此可以在亞太供應鏈中扮演關鍵角色，促使台灣可以加入討論，有機會成為協定成員。（編輯：蘇志宗）1070321

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