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信錦首度現金減資2.5元 加現金股利5元 共發7.

鉅亨網2018/03/21 20:57
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連接器樞紐廠信錦 (1582-TW) 董事會決議，將進行首度現金減資，預計減資 25%，等於每股退還股東 2.5 元，加上也將配發每股現金股利 5 元，合計將發 7.5 元，創新高。以今 (21) 日收盤價 66.3 元計算，現金殖利率 7.5%。

信錦表示，考量公司成長穩定，營運資金充足，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，強化資金運用效率以利長期發展策略，決定進行現金減資。減資後資本額將從 16.5 億元，降至 12.4 億元，每股淨值將從 36.2 元提升至 48.3 元左右。

另外信錦也決議配發每股 5 元現金股利，與去年每股稅後純益 5.42 元計算，配發率達 92%，也創下信錦最高配發率。

信錦 2017 年合併營收為 88.7 億元，年減率 3%，營業毛利率約為 23.1%，信錦表示，主要與開發高階機種、調整產品組合以維持穩定獲利、輔以強化生產效率有關，另外控管費用也嚴控開銷，營業利益為 12.2 億元，年增率 3%，不過受到業外遭受匯率波動的不利因素影響，稅前盈餘為 12.2 億元，年減率約 10%，稅後純益約為 8.7 億元，年減率 4%，以可轉債稀釋後新股本計算，每股稅後純益為 5.42 元。

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美股盤前─靜待Fed利率決...辣椒去年揮別連5年虧損 純...

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