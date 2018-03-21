立院與南瓶無償撥用引不滿 柯文哲：依法行政

不過，雖然換地案無望，北市府與立法院在今年初各自向行政院申請無償撥用，交換兩地的使用權，引起議員不滿，國民黨籍市議員汪志冰指柯文哲作法已破壞府會關係，要求解釋換地案始末，即使成功換地，後續建設也不會通過；民進黨籍市議員周柏雅認為柯文哲破壞民主原則，藐視議會。

南港瓶蓋工廠為歷史建物，土地所有權為國有財產署，立法院土地所有權為台北市政府，柯文哲為推動東區門戶計畫，活化再利用南瓶，擬用南港三期重劃區國有地3筆交換華山行政專用區國有地2筆，不過，多名台北市議員認為柯文哲是拿蛋黃區換蛋白區，市議會去年表決時，否決換地案。

（中央社記者梁珮綺台北21日電）北市府與立法院各向行政院申請無償撥用，交換南港瓶蓋工廠與立法院的使用權，引起議員不滿，認為台北市長柯文哲作法破壞府會關係，柯文哲強調一切依法行政。

柯文哲今天下午率領市政團隊與行政院長賴清德的行政團隊針對各項業務進行交流，會後受訪表示，一切依法行政，不可能犯法，「上次就是很尊重，才要求換地，換地不行才退而求其次」，強調他完全按照議會意見進行，並說自己已不會亂講話，府會關係一向很好。

財政局長陳志銘今天解釋，立院與南瓶依照土地法第26條規定辦理，為撥用、非換地，也為大部分公產的處理方式，強調絕對沒有「處分」行為，沒有違反議會不同意處分的決議。

不過，陳志銘去年5月14日的「立法院換地案必要性」報告指出，採撥用並非對北市府最有利，包括產發局要取代文化局作為南瓶的撥用機關，後續實務運作上恐有困難。

報告指出，互為撥用後，國有財產由地方政府提供使用產生的收入，在扣除管理維護費用後的純收益應繳國庫。南港轉運站如採BOT開發，權利金與土地租金均需依比例解繳國庫，立法院用地無法創造收益，市府自然無收入。

此外，報告也分析，若採互為撥用，容易被解讀為黑箱作業；互為交換是依程序審議，尊重議會。（編輯：李錫璋）1070321