WSBL／電信連2天驚奇　戰績追平台元明爭晉級冠軍賽

國泰人壽與台元之戰上半場原本是拉鋸戰的內容，未料戰局第三節風雲變色，國泰在鄭伊秀與林育庭帶領下單節猛灌28分拉開比數，一舉甩開台元糾纏，終場國泰就以18分之差收下本季對台元的六連勝。

第13季WSBL今晚國泰人壽靠第三節火力全開轟垮台元，終場85-67本季對戰台元六場全勝；中華電信69-60擊敗台電，戰績9勝8負也追平台元，明晚將決定誰能取得與國泰爭冠資格。

國泰人壽本場共有三位球員得分上雙，陳鈺君20分最高、鄭伊秀15分、林育庭14分8籃板；台元以吳盈潔16分最多、劉希曄14分居次。

中華電信今晚多點開花，第四節一輪猛攻擴大領先確保勝利，拿下本場勝利後戰績9勝8負追平台元並列第二，明晚例行賽最後一日賽程台元只要贏球即可取得冠軍賽門票，中華電信除了要靠自己打敗國泰人壽，還要靠台電擊敗台元才能晉級冠軍賽。

中華電信先發球員平均發揮，王維琳15分14籃板表現最優，陳晏宇、潘姿吟、劉嘉瑋三人各得12分；台電張詩婕包辦22分最高。

明晚在新北市板橋體育館將進行本季WSBL例行賽最後兩場賽事，晚間六點台元出戰台電、晚間七點四十分國泰人壽出戰中華電信，本季全部賽程免費入場，球學頻道提供網路直播服務(直播網址wsbl.choxue.com)。