NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈影音／校園佳話　師生同獲青年表揚男方家送家具讓她氣炸　網：很貴的理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
運動

WSBL／電信連2天驚奇　戰績追平台元明爭晉級冠軍賽

體育中心／綜合報導2018/03/21 21:20
▲WSBL國泰人壽林育庭（圖NOWnews／鍾東穎攝 ）
▲WSBL國泰人壽林育庭（圖NOWnews／鍾東穎攝 ）

第13季WSBL今晚國泰人壽靠第三節火力全開轟垮台元，終場85-67本季對戰台元六場全勝；中華電信69-60擊敗台電，戰績9勝8負也追平台元，明晚將決定誰能取得與國泰爭冠資格。

國泰人壽與台元之戰上半場原本是拉鋸戰的內容，未料戰局第三節風雲變色，國泰在鄭伊秀與林育庭帶領下單節猛灌28分拉開比數，一舉甩開台元糾纏，終場國泰就以18分之差收下本季對台元的六連勝。

國泰人壽本場共有三位球員得分上雙，陳鈺君20分最高、鄭伊秀15分、林育庭14分8籃板；台元以吳盈潔16分最多、劉希曄14分居次。

中華電信今晚多點開花，第四節一輪猛攻擴大領先確保勝利，拿下本場勝利後戰績9勝8負追平台元並列第二，明晚例行賽最後一日賽程台元只要贏球即可取得冠軍賽門票，中華電信除了要靠自己打敗國泰人壽，還要靠台電擊敗台元才能晉級冠軍賽。

中華電信先發球員平均發揮，王維琳15分14籃板表現最優，陳晏宇、潘姿吟、劉嘉瑋三人各得12分；台電張詩婕包辦22分最高。

明晚在新北市板橋體育館將進行本季WSBL例行賽最後兩場賽事，晚間六點台元出戰台電、晚間七點四十分國泰人壽出戰中華電信，本季全部賽程免費入場，球學頻道提供網路直播服務(直播網址wsbl.choxue.com)。

關鍵字wsbl國泰台元電信台電林育庭
決賽本周登場　健行拼二連霸出奇招

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan