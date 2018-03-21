子閎稱五熊「親密好友」　邵翔自爆還沒向小蠻求婚

台視、三立周日新偶像劇《三明治女孩的逆襲》今（21）日舉辦演員卡司發布會，主要演員葉星辰、子閎、廖奕琁及邵翔四人都出席了，該劇被形容是一部高顏值偶像劇。子閎2017年12月被直擊與五熊約會看電影，他承認兩人是「很親密的」好友，他更讚女方滿滿正能量。邵翔與小蠻交往4年多，雖然坦承還沒求婚，但不否認會在小蠻30歲前結婚。

邵翔表示跟小蠻的感情很穩定，但還沒求婚過，對於是否在小蠻30歲前將她娶回家？他沒有給予正面回應，據了解，女方現在28歲，如果打算30歲結婚，期限只有2年。子閎雖然是首次參與三立偶像劇演出，但在最短時間已跟葉星辰打成一片，她形容自子閎很瘋狂，兩人初次見面就拉著她大跳抖肩舞，不過這一跳也讓兩人距離拉近，而葉星辰對子閎的第一印象竟然覺得他是小屁孩。