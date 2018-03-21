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娛樂

子閎稱五熊「親密好友」　邵翔自爆還沒向小蠻求婚

記者吳維書／台北報導2018/03/21 21:33
▲左起邵翔、廖奕琁、葉星辰以及子閎，四人大跳抖肩舞。（圖／三立提供 , 2018.3.21）
▲左起邵翔、廖奕琁、葉星辰以及子閎，四人大跳抖肩舞。（圖／三立提供 , 2018.3.21）

台視、三立周日新偶像劇《三明治女孩的逆襲》今（21）日舉辦演員卡司發布會，主要演員葉星辰、子閎、廖奕琁及邵翔四人都出席了，該劇被形容是一部高顏值偶像劇。子閎2017年12月被直擊與五熊約會看電影，他承認兩人是「很親密的」好友，他更讚女方滿滿正能量。邵翔與小蠻交往4年多，雖然坦承還沒求婚，但不否認會在小蠻30歲前結婚。

邵翔表示跟小蠻的感情很穩定，但還沒求婚過，對於是否在小蠻30歲前將她娶回家？他沒有給予正面回應，據了解，女方現在28歲，如果打算30歲結婚，期限只有2年。子閎雖然是首次參與三立偶像劇演出，但在最短時間已跟葉星辰打成一片，她形容自子閎很瘋狂，兩人初次見面就拉著她大跳抖肩舞，不過這一跳也讓兩人距離拉近，而葉星辰對子閎的第一印象竟然覺得他是小屁孩。


▲左起邵翔、廖奕琁、葉星辰以及子閎主演《三明治女孩的逆襲》。（圖／三立提供 , 2018.3.21）

難怪子閎會說自己沒偶像包袱，因為劇中角色跟他一樣都很瘋癲，他拿自己與張立昂相比，笑說：「我們皮膚一黑一白。」在他眼裡的張立昂則是，「有趣但悶騷，有小孩一面。」他記得兩人初次見面，自己就去摸張立昂的耳朵，讓對方不知所措，只能盯著子閎看，他超糗地說：「我有病，才會去摸他耳朵。」面對葉星辰，他也難忘她當時的表情，「她就是一臉嫌棄人的模樣。」

關鍵字三明治女孩的逆襲邵翔小蠻子閎五熊廖奕琁葉星辰
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