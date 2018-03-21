男方家送這種家具讓準新娘氣炸　網：不要可以送我

結婚是喜事，但籌備婚禮到佈置新房的過程中多少會有摩擦，中國大陸一名女網友抱怨，原本說好新房的裝修風格由兩人自行決定，但男友父親卻突然送來一套紅木家具，兩人因此吵到鬧分手。

中國大陸「義烏十八腔」論壇近日出現一篇文章，一名即將和男友結婚的女網友發文，表示最近正在裝修房子，本來兩家說好新房的裝修風格、家具都由兩人決定、購買，但男友的父親卻突然說要幫忙買家具，直接運來了整套紅木家具，讓該名女網友無奈地說「想要一個自己喜歡的房子有那麼難嗎？」

「誰接受得了家裡放這種家具啊！」女網友抱怨，自己為了這件事非常生氣，但跟男友提出想退回家具，折現後自己買的建議後，男友卻不肯，說她不懂事、不給未來公公面子，兩人吵到鬧分手。