男方家送這種家具讓準新娘氣炸　網：不要可以送我

結婚是喜事，但籌備婚禮到佈置新房的過程中多少會有摩擦，中國大陸一名女網友抱怨，原本說好新房的裝修風格由兩人自行決定，但男友父親卻突然送來一套紅木家具，兩人因此吵到鬧分手。
中國大陸「義烏十八腔」論壇近日出現一篇文章，一名即將和男友結婚的女網友發文，表示最近正在裝修房子，本來兩家說好新房的裝修風格、家具都由兩人決定、購買，但男友的父親卻突然說要幫忙買家具，直接運來了整套紅木家具，讓該名女網友無奈地說「想要一個自己喜歡的房子有那麼難嗎？」
「誰接受得了家裡放這種家具啊！」女網友抱怨，自己為了這件事非常生氣，但跟男友提出想退回家具，折現後自己買的建議後，男友卻不肯，說她不懂事、不給未來公公面子，兩人吵到鬧分手。
▲女網友抱怨男友父親未經他們同意就送了一套紅木家具。（圖／翻攝自「義烏十八腔」）
對此，有網友表示能理解女網友的想法，坦言老人家跟年輕人的眼光真的差很多，「老年人喜歡這顏色、這類裝修，對於年輕人來說，真的只能呵呵了」、「他們覺得很洋氣，年輕人看來這些真的沒法看」；也有網友認為不是家具的問題，而是男方沒有尊重女方。
另一派網友則認為紅木家具耐用且要價不斐，直呼「身在福中不知福啊，這麼好的家具」、「這是紅木家具雕刻純手工製作」、「這個不便宜的」、「紅木好呀，不要可以送我」、「紅木家具好好用是可以傳世的，你公公真是用心良苦」。
▲不少網友認為紅木家具耐用且不便宜。（圖／翻攝自「義烏十八腔」）