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NCC撤200萬元罰款處分 台數科：黨政軍條款有必

鉅亨網2018/03/21 21:27
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行政院國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (21) 日於委員會中，決議將台數科 (6464-TW) 集團所屬 5 家有線系統台，去年因違反黨政軍條款遭罰 200 萬元的處分撤銷，並依行政流程返還罰款。對此，台數科表示欣慰，除了體諒 NCC 在現今法令下公務難為，也感謝主管機關行政院得以捍衛正義。

台數科並強調，相關的黨政軍條款過時法令已面臨修法的必要。

台數科今天指出，中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買一張台數科股票，此惡意違反黨政軍條款作為，除了讓東森交易案破局，也讓每家系統台遭 NCC 裁罰 40 萬元，總計 200 萬元；台數科提起訴願後，經行政院訴願委員會今年 2 月 9 日發文給 NCC，決議撤銷原處分。

台數科指出，訴願決定書中更指名台數科沒有故意過失，以違反黨政軍條款即裁罰並限期改正並不妥適。行政院訴願委員會得以體察民心，撤銷原處分，此一正義之聲，台數科深為感佩；但此事也突顯出黨政軍條款遭惡意操弄，不符合法律公平正義，修法已迫不及待。

台數科並表示，該公司今天能夠成為少數得以在訴願中，就獲得撤銷黨政軍違法投資裁罰的案件，並不容易；但歷年來，仍有多起因違反黨政軍條款被裁罰後採取行政訴訟的案件，可見黨政軍過時法令已面臨修法的必要，或許藉由今天的裁處，讓台數科成為最後一個黨政軍條款受害者。

台數科日 K 線圖

 

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