NCC撤200萬元罰款處分 台數科：黨政軍條款有必

行政院國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (21) 日於委員會中，決議將台數科 (6464-TW) 集團所屬 5 家有線系統台，去年因違反黨政軍條款遭罰 200 萬元的處分撤銷，並依行政流程返還罰款。對此，台數科表示欣慰，除了體諒 NCC 在現今法令下公務難為，也感謝主管機關行政院得以捍衛正義。

台數科並強調，相關的黨政軍條款過時法令已面臨修法的必要。

台數科今天指出，中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買一張台數科股票，此惡意違反黨政軍條款作為，除了讓東森交易案破局，也讓每家系統台遭 NCC 裁罰 40 萬元，總計 200 萬元；台數科提起訴願後，經行政院訴願委員會今年 2 月 9 日發文給 NCC，決議撤銷原處分。