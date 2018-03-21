古蹟災害防救演習 北市消採水霧滅火

（中央社記者黃麗芸台北21日電）為強化搶救古蹟建築物防災應變能力，台北市政府消防局今天在松山文創園區進行古蹟文化資產搶救演練，模擬地震造成電氣走火而火災，採用水霧滅火以避免水柱沖擊損壞古蹟。
消防局今晚發布新聞稿表示，古蹟或歷史建築物等年代久遠的建物，若發生火災時，通常禁不起高壓水柱的沖擊，所以在進行滅火時，需考量傷害較小且有效的救災方式。
為強化古蹟保管維護人員防救災應變能力，以及提升消防人員搶救古蹟作為，消防局今天下午在松山文創園區進行古蹟文化資產搶救演練。
會中透過模擬台北市發生芮氏規模5.6的地震，除演練園區內人員地震應變自救外；建物二樓辦公室也因地震造成電氣走火而引發火災，館內人員立即啟動自衛消防編組，同時進行報案、避難引導疏散、傷患救護等工作，以及使用二氧化碳滅火器及室內消防栓進行初期滅火等應變作為。
另外，消防局119在接獲火災通報後，也立即調派消防人員趕赴現場搶救，但因古蹟場所特殊，指揮官立即指揮救災人員採用水霧方式進行滅火，避免直接將水柱噴向建築物造成古蹟損傷，並分組進行人命搜救、侷限火勢及滅火等部署搶救任務。
消防局提醒，古蹟火災應考量使用傷害較小且有效的滅火方式，像是二氧化碳滅火器或水霧射水方式進行；另外及早發現、及早應變也是關鍵因素。（編輯：黃于）1070321