婆婆給的「保健補品」險害死寶寶　孕婦嘆：怎麼尊重她？

原 PO 表示，婆婆在她和老公打算結婚時，就斷定夫妻倆絕對是『有了』，還冷言冷語酸「妳確定有了？不要讓我們白開心喔！」結婚之後真的懷孕了，婆婆非但不聞不問，就連狀況不好需要安胎時，老公、公公都要她好好休息，婆婆卻僅淡淡的說「要好好工作賺錢，在家吃閒飯不好」，絲毫不關心媳婦的身體。

婆媳間相處可說是一門學問，但若遇到這樣的婆婆，妳會怎麼做？一名女網友在「Dcard」發文表示，婆婆在懷孕期間給她聲稱「補身體」的保健食品，不料吃下去後肚子卻痛得很詭異，才發現這東西會導致「子宮收縮」，讓她傻眼驚呼「要害死我小孩嗎？」並心寒嘆「不知道怎麼把她當自己婆婆尊重了」。

直到最近，婆婆稱要拿「補身體的」給原 PO 吃，要夫妻倆回家一趟，怎料她吃了一點後，卻感到一陣詭異的肚子痛，上網查才發現這東西會導致子宮收縮，讓她激動直喊「講白一點是什麼呢？流產！流產！流產懂嗎？」

老公對此解釋，由於「長孫」是他們的小孩而非其他兄弟的，婆婆才會感到心理不平衡，但卻讓原PO相當不解，質疑「就因為這樣就要害死我小孩嗎？」並坦言，婆婆一向不疼老公、偏心其他小孩，因此每年過節送禮、噓寒問暖樣樣都沒少，如今發生這樣的事，也令她心寒又無奈，感嘆「現在我真的不知道，怎麼把他當自己婆婆尊重了」。

對於婆婆的行徑，網友紛紛直呼太誇張，「後宮甄嬛傳翻版？」、「不用尊重啦，現在已經不是民國 40、50 年代了，只要妳不口出惡言就很夠了」、「果然最毒婦人心」、「超扯！如果是我無法接受」、「孩子出生後也要防範，太恐怖了」；不過也有網友指出「『長孫』應為長子的長子，但若此事為真，那這位婆婆真的夠狠」。