Fubon Angels新陣容迎主場開幕

（中央社記者張新偉台北21日電）中華職棒29年將在24日正式揭幕，各球團積極準備主場開幕戰，富邦悍將專屬啦啦隊Fubon Angels今年也加入3名新成員，將以14人陣容迎接新球季。

近年季賽場內比賽打得火熱，場邊啦啦隊也是看球「嬌」點，Fubon Angels去年成軍即話題不斷，今年再增新成員盈瑩、檸檬與朱朱，加上原有成員，新球季將以14人陣容迎接全主場，帶動球迷加油氣氛。

擅長體操的盈瑩以前曾經是義大犀牛啦啦隊成員，因為想念球場上加油氣氛，決定再次回到球場，盼將自身活力再次帶給球迷。盈瑩更透露，將有機會在球場展示最擅長的側空翻。