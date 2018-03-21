猩猩寶寶入住荷蘭新家 開始與母猩猩交往

阿培浩爾靈長類公園今天對中央社記者表示，「寶寶」抵達新家後已經介紹給一個母猩猩，而他也展現銀背公猩猩該有的行為，對母猩猩頻頻示好等，雙方已經開始交往，進展相當順利。

「寶寶」在台北市立動物園工作人員護送下，3月19日一早抵達荷蘭史基浦機場，隨後在台、荷動物園人員一路護送下，前往荷蘭中部的阿培浩爾靈長類公園（Apenheul Primate Park），牠將練習如何帶領多隻母金剛猩猩群體，建立自己的家庭。

荷方表示，接下來幾個月的時間內，「寶寶」也會被介紹給其它母猩猩。

阿培浩爾靈長類公園很重視「寶寶」的到來，園方也特地拍攝「寶寶」入住新家情況，經駐荷蘭代表處說明，園方在影片中以荷語表示，「寶寶」透過一個特殊準備的箱子已經到荷蘭，卸載的過程很順利，「寶寶」也很平靜。

這次台北市立動物園有2名工作人員隨同而來，所以「寶寶」在一段時間內會在這裡會見到熟悉的面孔，未來將逐步介紹給園內的母猩猩。

影片中可以看到「寶寶」開始四處走動，不時好奇的張望窗外景觀，繼原來金剛猩猩男主人Jambo後，牠將建立新的繁殖群。（編輯：高照芬）1070321