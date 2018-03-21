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中央社

衛生紙搶購潮 林敏雄保證全聯一定買得到

中央社2018/03/21 21:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北21日電）之前衛生紙業者喊出漲價消息，造成民眾搶購，各大通路都出現貨架被掃空的狀況。全聯董事長林敏雄說，實際上台灣衛生紙產量過剩，一整年都在促銷，保證賣場一定讓消費者買得到。

從1988年接下全聯社，今年邁入20個年頭的全聯福利中心今天舉行媒體茶會，很久沒有對外露面的全聯董事長林敏雄感性地說，自己的個性低調，不擅表達。全聯這20年都是實在經營，也一直朝扎根方向在做。

2月時衛生紙業者喊漲，造成民眾搶購風潮，堪稱「衛生紙之亂」，現在還會看到民眾逛賣場時，會特別注意衛生紙的價格。

林敏雄則認為，台灣物價都很平穩，以衛生紙來說，是國際原物料漲價，且實際上台灣衛生紙產量過剩，一整年都在促銷，「我們不會讓人家買不到，買不到我們就開出提貨券，一定讓你買得到。」

林敏雄說，現階段以超市、量販來說，全聯規模是最大的，都是團隊展現的成果，但要做的事情還很多。他信賴全聯的團隊，也期望未來會更好。

而隨著數位科技發展，通路著力於非實體店面的網購，也興起無人商店的熱潮，統一超商今年初發表國內首家「X-STORE」的無人商店，目前僅供給總部員工測試使用。

對於新科技應用，林敏雄則認為，目前無人店的發展還不夠成熟，短期內不會跟進；至於網購市場，會考慮最快在明年開始著手。（編輯：黃國倫）1070321

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