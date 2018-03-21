訴願贏了 台數科：黨政軍條款修法迫不及待

翁柏宗強調，雖然這次罰款都返還，但未來假使還有違反黨政軍條款的新案，還是會依法處理開罰，不會因此有所改變。

對此，台數科今天發布新聞稿指「遲來的正義」，深表欣慰，除了體諒NCC在現今法令下公務難為，也感謝主管機關行政院得以振聾發聵、捍衛正義。

台數科並強調，中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買一張台數科股票，此惡意違反黨政軍條款作為，除了讓東森電視交易案破局，也讓每家系統台遭NCC裁罰40萬元，總計200萬元。

台數科表示，行政院訴願委員會撤銷原處分，訴願決定書中更指名台數科沒有故意過失，此事凸顯黨政軍條款遭惡意操弄，不符合法律公平正義，修法已迫不及待。

台數科進一步說，今天能成為少數得以在訴願中，就獲得撤銷黨政軍違法投資裁罰的案件，著實不易；但歷年來，仍有多起因違反黨政軍條款被裁罰後採取行政訴訟的案件，可見黨政軍過時法令已面臨修法的必要，或許藉由今天的裁處，讓台數科成為最後一個黨政軍條款受害者；雖然到目前為止，一張惡意股票的黨政軍條款，仍然未能去除，但相信「正義已在路上」，未來定有更符合現今潮流的法令，協助政府政策將台灣傳播通訊產業，帶向新的階段。（編輯：楊玫寧）1070321