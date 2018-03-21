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娛樂

日團「猴子把戲」來台賣周邊　驚見臭豆腐跟珍奶？

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/21 22:01
▲猴子把戲把台灣風情畫在徽章上。（圖／avex taiwan , 2018.3.21）
▲猴子把戲把台灣風情畫在徽章上。（圖／avex taiwan , 2018.3.21）

日本搖滾樂團「猴子把戲 MONKEY MAJIK」睽違兩年推出全新專輯《enigma》，目前正在舉行日本巡迴演唱會的他們，也將於4月7、8日在Legacy Taipei以及後台BACKSTAGE CAFÉ舉辦演唱會與見面會。對台灣熟門熟路的他們，此次也在演唱會的周邊商品中推出台灣限定版本徽章，由四位成員分別親手畫出了對台灣印象最深刻的事物，其中MAYNARD以「臭豆腐」、BLAISE以「颱風」、TAX以「小籠包」、和DICK以「珍珠奶茶」作為代表設計，笑翻台灣樂迷直喊一定要收藏。

猴子把戲的最新專輯《enigma》名稱意味著「神秘、謎」，以他們獨特的風格描繪出團員們腦中對「日本」的概念，也靠著巡迴日本47都道府縣的演出，看盡了日本各處後，才選擇用此次專輯名稱來代表他們眼中的日本。該專輯台壓版確定在4月7日的活動現場發行，目前已數位上架。


▲猴子把戲下月來台開唱。（圖／avex taiwan , 2018.3.21）

 「猴子把戲2018台北演唱會MONKEY MAJIK IN TAIPEI 2018」確定於4月7日在Legacy Taipei舉辦，票價分為「VIP套票-台幣2,600元」，凡購買者可於活動結束後參加擊掌會，並獲得親筆簽名特製紀念票；「一般票-台幣1,800元（現場價為2,000元）」，以及「雙人套票-新台幣2,600元」，該活動門票熱賣中，他們也將在演唱會隔天於後台BACKSTAGE CAFÉ舉辦見面會，粉絲請至售票系統及愛貝克思官網、臉書查詢。

關鍵字猴子把戲
愛玩客導演拍火祭　根本戰地報導石原聰美解剖屍體　探討過勞死問題

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