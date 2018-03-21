味覺法國晚宴在桃園 推廣法式美食文化

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）為推廣被認定為人類文化遺產的「法國菜」，法國外交部與各國的領事代表處每年都會在各國規劃活動。今年的「味覺．法國」年度美食晚宴在桃園舉辦，要引領民眾認識法式美味。

桃園市政府與法國在台協會今晚在台北諾富特華航桃園機場飯店共同辦理第4屆「味覺．法國」年度美食饗宴。桃園市長鄭文燦偕同夫人與法國在台協會代表紀博偉一起出席盛會。

鄭文燦受訪表示，由法國外交部與名廚亞蘭．杜卡斯（Alain Ducasse）在2015年聯手發起的「味覺．法國」活動，是法國在台協會連續第4年在台灣舉辦的全球性美食盛宴，全球156個國家、超過3000位不同國籍的法式主廚，在今天同時展現法式餐飲的美好。