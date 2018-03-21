味覺法國晚宴在桃園 推廣法式美食文化

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）為推廣被認定為人類文化遺產的「法國菜」，法國外交部與各國的領事代表處每年都會在各國規劃活動。今年的「味覺．法國」年度美食晚宴在桃園舉辦，要引領民眾認識法式美味。
桃園市政府與法國在台協會今晚在台北諾富特華航桃園機場飯店共同辦理第4屆「味覺．法國」年度美食饗宴。桃園市長鄭文燦偕同夫人與法國在台協會代表紀博偉一起出席盛會。
鄭文燦受訪表示，由法國外交部與名廚亞蘭．杜卡斯（Alain Ducasse）在2015年聯手發起的「味覺．法國」活動，是法國在台協會連續第4年在台灣舉辦的全球性美食盛宴，全球156個國家、超過3000位不同國籍的法式主廚，在今天同時展現法式餐飲的美好。
鄭文燦表示，今年的活動主題是「與地方政府合作」，特別感謝紀博偉代表選擇桃園市，晚宴中各道餐點的小黃瓜、馬鈴薯、地瓜都選用桃園在地食材，未來市府會與法國持續交流，推動城市、經貿及各項文化與教育的交流。
台灣今年共有16家法國餐廳參加活動。鄭文燦指出，晚宴是由諾富特餐廳法國主廚馮希斯．波維（Francis Beauvais）設計，除選用桃園在地食材，也藉機宣傳4月14日到20日的「2018桃園農業博覽會」，市政府將在國際友好展區推出法國週活動，展現美食與生活的法式風情。
法國在台協會代表紀博偉表示，桃園不僅擁有國際機場，更是個沒有「牆」的城市，對於各種交流積極開放，近年也擔任推動台法關係的橋樑。台灣人跟法國人一樣重視家庭，喜歡「和大家在一起分享」，希望透過活動與桃園共享這個深刻的餐桌文化。（編輯：劉政權）1070321