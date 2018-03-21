VR 一體機走出中國 宏達電宣布Vive Focu

宏達電在今年的 CES 發表 Vive Pro 及與英特爾合作的 Vive 無線套組，分別預計在上半年及第 3 季開賣，除了日前宣布 Vive Pro 開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨外，今 (21) 日在全球最大遊戲開發者大會 2018(GDC) 宣布，Vive Focus 今年內將在全球上市。

宏達電 (2498-TW) 今年積極擴大在虛擬實境 (VR) 的市占率，除了升級版的 Vive Pro 開始預購之外，在 VR 一體機市場也擴大布局，原先只在中國銷售的 Vive Focus ，將進軍全球市場。

宏達電指出，Vive Focus 奠基在 Vive Wave VR 開放平台，跨平台支援眾多一體機與行動 VR 設備，且結合 VR 內容應用商店 VIVEPORT，可以讓行動 VR 內容開發更加簡單，目的是要將行動 VR 體驗，提供給全世界的消費者市場及廣告、企業用戶。



宏達電表示，開發者可透過開發者入口網站註冊取得 Vive Focus 開發者套件，今年 4-9 月間，開發者提供 VR 內容到中國的 VIVEPORT，無論是適用 Vive Focus 或是電腦主機驅動的 Vive，都可獲得中國區應用內容銷售及 VIVEPORT 內容訂閱服務的 100% 分潤。

宏達電強調，VIVEPORT 持續致力成為 VR 內容開發者的最佳平台，且提供多元的營利模式，激勵開發者創造出適用在各種硬體的最佳 VR 內容。

宏達電在 GDC 同時公布第二屆 VIVEPORT 開發者大獎得主，5 位首獎得主獲得 50000 美元的獎金，5 位第二名的得主則是獲得 20000 美元的獎金，開發者大獎得主將參加 GDC 2018 在周四舉行的座談會。