竹市風livehouse試營運免費　四分衛陳建年助陣

竹市首座專業級中型「風livehouse」開始試營運！3月23日至25日舉辦「風．搖滾」演唱會，21日宣傳記者會，樂團四分衛更大唱招牌歌曲《起來》助陣，享譽各界各唱片品牌公司也共襄盛舉，市長林智堅說，周末三天免費演唱會將邀請十組樂團開唱，歡迎市民一起來聽搖滾。 「風livehouse成就更多年輕人的音樂夢」林智堅說，風livehouse原為空軍工程聯隊禮堂，後轉型為風城願景館，但長期來缺乏規畫，他考量新竹市長期缺乏樂團展演空間，規劃為Live House，希望激勵更多在地音樂人創作熱情。

四分衛樂團主唱阿山表示，由市府打造live house推廣音樂演出是非常難得，盼能逐步打造為有自己個性、完整的展演空間，吉他手虎神也說，風livehouse是對樂團非常友善的場地，今年適逢四分衛成軍廿五周年，考慮規畫來新竹市演出。



角頭音樂負責人、同時也是知名音樂人「張四十三」張議平表示，一座有希望的城市，都會照顧年輕人需求，市府聽見年輕人聲音推廣音樂展演，非常不簡單；董事長樂團鼓手于培武說，竹市玩樂團風氣盛行，但苦無表演場所，希望未來風livehouse能成為指標性音樂展演空間，給年輕朋友表演舞台。

23日晚間七點起，麋先生、April Red紅演出，24日下午3點起，由四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子帶來精彩表演，25日下午3點起則由陳建年、茄子蛋、卜星慧及八十八顆芭樂籽上陣演出。