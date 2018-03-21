法國推反性暴力法 言語調侃或侮辱要罰

去年秋天，美國製片人哈維溫斯坦（HarveyWeinstein）被揭露涉嫌性騷擾或性侵多名女性，在全球掀起揭發色狼的運動，也使得這項法案備受關注，但內容早在事件發生前就開始草擬。

負責性別平權事務的國務秘書席亞帕（MarleneSchiappa）與司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）今天在內閣會議中提出反性暴力法草案的最新版本。

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）在全球反性暴力浪潮下，法國政府提出反性暴力法草案，打算懲罰尾隨、言語調侃或侮辱、觸摸身體等街頭騷擾行為，以及把未成年人可合意性行為的最低年齡訂在15歲。

草案主旨在遏止性暴力及打擊因性別偏見而衍生的暴力行為，重點包括懲罰街頭騷擾、訂定可合意性行為的最低年齡為15歲等。

由於近年法國發生兩起案件，都是成年男子與11歲女孩發生性行為，法官採信被告說法，認為女孩同意這段關係，對被告輕判，引起巨大爭議。

政府立法的用意是保護15歲以下的未成年人，避免有嫌疑人濫稱「兩廂情願」而逃避性侵罪名；但反對者認為，無論幾歲，只要是強迫發生性行為就是性侵，性侵14歲孩子的罪與性侵15歲孩子的罪等重，訂定年齡門檻，可能會讓法官忽略受害人心聲。

法蘭西西部報（Ouest France）詢問席亞帕，若一名14歲少女與戀人發生性行為，戀人是否會成為罪犯？她解釋，法案通過後，不會把所有與15歲以下未成年人的性行為自動視為性侵，首先要有被害人報案，再者法官也可依個案自由考量。

草案另一項重點是懲罰街頭騷擾，例如言語侮辱、調侃、尾隨、觸摸身體等冒犯行為，尤以女性受害為多。

費加洛報（Le Figaro）引用國家犯罪及刑事因應觀察站（ONDRP）的數據表示，2016年，有140萬人受害於因性別而起的侮辱，比2010年暴增40%，而且女性受害的機率約比男性高10倍。

根據草案，這類行為可罰90歐元（約新台幣3200元）到750歐元，累犯還可罰得更重。懲罰街頭騷擾的問題在於舉證困難，但席亞帕上午在歐洲第一電台（Europe 1）節目中說，內政部會招募一萬名日常警力，讓法規可以實行。

草案還有一項重點，是把性侵未成年人的追溯時效，從現行20年延長為30年，時效從受害人成年後起算，意即受害人自18歲成年後，到48歲都可報案。（編輯：高照芬）1070321