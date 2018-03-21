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中央社

博科聖地釋放被擄101奈及利亞少女

中央社2018/03/21 22:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞政府表示，伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）上月綁架奈國東北部達普奇鎮110名女學生後，已釋放其中101人。

奈及利亞新聞部長穆罕默德（Lai Mohammed）在記者會上表示，這些少女獲「無條件」釋放，並未支付贖金，得歸功於透過「非正規管道」努力，而奈及利亞的部分盟友也有所幫助。他又說，截至目前共101人獲釋。

一名獲釋女孩向路透社透露：「我們這些被擄走的人裡，有5人去世，有1人則因為是基督徒，還留在那裡。」

法新社報導，奈國首都阿布加的政府高層消息人士與尤比州（Yobe）警方稍早證實，的確有女學生返家，但當時還不清楚110名遭綁女孩中，共有幾人獲釋。

達普奇鎮（Dapchi）這起綁架案發生在2月19日，不禁引人想起奈國2014年4月發生的類似案件，當時奇博克（Chibok）有逾200名女學生遭擄。

受害者父母互助會負責人曼索（Bashir Manzo）表示：「女孩們被帶回來了。他們大概在早上8點（台北時間下午3時）被9輛車載到學校外。我手邊有一份失蹤女孩名單，現在正要去學校點名，確認是否還有人仍下落不明。」

「這些女孩沒有任何安全人員陪同。綁架者把她們載運回來，送到學校外頭就走了，也沒跟任何人交談。」（譯者：陳乃瑜／核稿：劉學源）1070321

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