法巴證券系統錯帳6.8億 最貴bug

台股史上最知名的烏龍錯帳是2005年6月27日富邦證的「胖手指事件」。因營業員下錯單把8000萬買單輸成80億元的史上最大烏龍錯帳事件，當時造成台股指數盤中一度逾兩百檔個股漲停，指數急漲50餘點。

台灣證券史上錯帳事件層出不窮，券商表示，其實烏龍錯帳很常見，只是金額大小而已。隨著網路下單、程式交易的風行，倫敦、華爾街股市也偶聞發生重大錯帳事件。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）法銀巴黎證券今天下單系統出現bug，造成客戶重複下單，導致台塑化尾盤暴跌8.23%，錯帳金額高達新台幣6.8億元，堪稱是最貴的bug。

近期胖手指事件還有2015年7月的百元生技股中裕錯帳事件，為興櫃有史以來價差逾百倍的離譜錯帳。

當時股價百元以上的中裕，因為元富證交易員上午9點15分09秒報錯價，將105元的報價，誤值為1.05元，且在那離奇的1秒，順利成交20張，造成中裕股價出現長黑棒。

國外部分，在日本股市也曾發生過「胖手指」（fat finger）錯單事件，當時出現總額高達67.78兆日圓（6170億美元，18.8兆元台幣）股票委託單，堪稱是史上最大錯單之一，所幸及時取消，未釀成災情。

不過2005年12月，日本瑞穗證券公司一名交易員因為打字錯誤，將原本要以60萬日圓（約新台幣16.6萬元）賣出 1 股 J Com 電信公司股票，最後打字竟然變成1日圓賣出60萬股 J Com 股票，導致公司損失逾400億日圓（約新台幣110億元）災情慘重。

台股今天漲0.23點，收在11011.07點，但在尾盤時，台塑化爆出1萬5200張大量殺出，將股價由原本上漲1元，硬生生下殺大跌9.5元，收盤為106元，跌幅達8.23%。

證券交易所最新公布，錯帳主要因法銀巴黎證券下單系統有bug，造成客戶重複下單。目前瞭解法銀巴黎證券將以申報錯帳方式處理，錯帳金額約6.8億餘元。（編輯：林淑媛\黃國倫）1070321