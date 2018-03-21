菲律賓台灣工商總會 慶祝創會30週年

（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲律賓台灣工商總會今天舉行慶祝成立30週年晚會，菲國政、商界人士出席。商會領導人也在活動上捐款協助菲國清寒學童與花蓮強震在台喪生的菲籍看護，展現台灣人的愛心。
慶祝晚會21日傍晚在馬尼拉灣畔的索菲特大飯店（Sofitel）舉行，主題是「變化年代、持續改革」。
菲律賓台灣工商總會創會會長簡宇立、理事主席陳志朗代表商會捐贈一張20萬披索（約新台幣12萬4000元）支票予2月6日花蓮強震罹難菲籍看護美樂蒂（MelodyAlbano Castro）的家屬，由菲律賓駐台代表班納友代表接受。
隨後，商會也捐贈40萬披索支票予瑪莉修女學校（The Sisters of Mary School），贊助貧寒菲國學童讀書。
陳志朗致詞時說，商會走過30年，應歸功於歷任幹部們的努力與奉獻，商會將繼續為旅菲台商提供法令及經商環境等方面的協助，並扮演製造商機、連接菲律賓政商界的橋樑。
他也承諾，商會將支持政府的新南向政策，以創新與改革的精神為台菲搭建商機。
商會會長林家丞說，商會將密切關注台菲政府的政策，透過雙邊貿易與各項會議的參與，促成台菲廠商的合作，善用彼此優勢，創造出產業、人才、技術、旅遊與教育等各領域的更多價值。
這場活動的出席者包括菲律賓參議員洪納山（Gregorio Honasan）、馬拉坎南宮首席法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）、中華民國駐菲代表林松煥、菲律賓駐台代表班納友、貿工部官員、調查局官員、旅菲台商、僑界人士以及外國商會代表約160人參加。
貴賓們逐一上台致詞，祝賀菲律賓台灣工商總會會務昌隆、促進台菲友好關係。
菲律賓台灣工商總會成立於1988年3月18日，原名「旅菲中華民國台灣工商協會」，後為因應時代變遷，2005年更名為「菲律賓台灣商會」，再於2010改為現在的名稱。
根據商會網站，它是菲律賓外國商會聯合會14個會員當中，唯一代表台灣的商會組織，在台北也設有商務辦事處。（編輯：高照芬）1070321