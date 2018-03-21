菲律賓台灣工商總會 慶祝創會30週年

（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲律賓台灣工商總會今天舉行慶祝成立30週年晚會，菲國政、商界人士出席。商會領導人也在活動上捐款協助菲國清寒學童與花蓮強震在台喪生的菲籍看護，展現台灣人的愛心。

慶祝晚會21日傍晚在馬尼拉灣畔的索菲特大飯店（Sofitel）舉行，主題是「變化年代、持續改革」。

菲律賓台灣工商總會創會會長簡宇立、理事主席陳志朗代表商會捐贈一張20萬披索（約新台幣12萬4000元）支票予2月6日花蓮強震罹難菲籍看護美樂蒂（MelodyAlbano Castro）的家屬，由菲律賓駐台代表班納友代表接受。