美亞太副助卿：美對台承諾不變 盼加強關係

談到美食，黃之瀚也分享多年前，他跟幾位朋友來台灣玩的時候，帶他們去夜市並讓他們吃了臭豆腐。

他也強調，美國對台關係非常穩定。美國理想夥伴的條件，台灣無一欠缺，包括民主體制、市場經濟、共同的價值和利益，再加上美食。

黃之瀚（Alex Wong）今天晚間出席台北市美國商會謝年飯致詞時表示，美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚今天表示，美國對台灣的支持不變，也希望加強與台灣人民的關係，並讓台灣有能力捍衛它的民主制度，美國對這些目標的承諾無比堅定。

臭豆腐是許多外國遊客不敢品嚐的台灣小吃。黃之瀚笑說，他成功讓朋友吃了臭豆腐，「如果這個例子不能拿來說明美台關係能克服任何困難的話，不知道還能舉什麼例子？」

此外，黃之瀚表示，台美關係建立在許多確定的因素上。其中包括美國、台灣、和所有共同夥伴能夠一起合作，強化印太地區自由開放的秩序。

他指出，在經濟領域方面，美國和各個夥伴積極制定並強化規則，以促進開放市場、自由、公平且互惠的貿易，以及民間部門主導的經濟成長。另外，也採取行動來執行這些規則。

他說，要提倡以規則為基礎的體系不單是美國的工作，台灣也可以扮演重要角色。

黃之瀚說，美國很高興看到台灣的法規環境持續改善中。同時，美方也樂見台灣透過新南向政策，加強與區域各國的關係。

他指出，台灣一直被視為通往中國市場的門戶，同時，台灣也逐漸成為東南亞和南亞市場的領導經濟體，並已準備好要和區域內國家拉近關係，讓台灣在未來能為全球繁榮和合作做出更多貢獻。

此外，有關台美間的合作，黃之瀚表示，美台目前有幾項具體的計劃在進行，他相信這些計劃也會持續下去，包括「全球合作暨訓練架構」、「國際環境夥伴計畫」等。

在貿易方面，他說，美台透過貿易暨投資架構協定（TIFA），致力加深雙邊商務關係。同時，透過增加在數位經濟和網路安全方面的合作，雙方正努力讓美台經濟關係邁入數位時代。

黃之瀚也特別提到，樂見台灣有意加入亞太經濟合作會議（APEC）跨境隱私規則體系。

其他美台間的合作領域還包括中小企業、投資、與全球安全議題，其中包括美國積極投入防止核武擴散，台灣也大動作加入對北韓施加最大壓力的國際行列。

他指出，這些美台間共同的努力都基於一個基本的承諾：美國基於台灣關係法的對台政策，加強與台灣人民的關係，也讓台灣人民有能力捍衛得來不易的民主制度。

他強調，即使換了政府，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅出現而改變。

他說，「美台關係並非一種交易」，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，「美國從過去、現在、到未來會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴」。

出席謝年飯的美國官員也包括美國在台協會處長梅健華（Kin Moy）。他致詞說，這是他第三次參加謝年飯，也是最後一次了。談到台灣的經濟發展，他特別提到台灣在透明度、智慧財產權、相互投資等領域的進展。

梅健華引述唐詩「欲窮千里目，更上一層樓」表示，美國將努力把美台關係帶往新的境界。

美國總統川普16日簽署台灣旅行法，正式成為美國法律，鼓勵美台之間所有層級官員互訪，黃之瀚這次來訪，格外引起關注。

美國商會會長章錦華（Albert Chang）致詞時特別澄清，黃之瀚訪台的時機與台灣旅行法簽署生效只是巧合，並沒有關聯。他解釋，他跟黃之瀚之前是哈佛大學的同學，好幾個月前就已邀請他來台參加謝年飯，他也答應了。（編輯：林淑媛）1070321