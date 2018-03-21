石原聰美解剖1500具屍體　探討過勞死、醫療疏失問題

日本人氣演員石原聰美主演的日劇《Unnatural 法醫女王》上周迎來大結局，劇中屍體解剖法醫不但替死者發聲，更協助警方辦案，替家屬追查真正死因，發揮正義的劇情也讓觀眾產生共鳴，而編劇野木亞紀子獲知作品在台深受大家喜愛， 特地發文感謝台灣觀眾的支持。

石原聰美在劇中飾演在「不自然死因追查研究所（UDI）」工作的法醫，有著解剖1500具屍體的經驗，而身為專門查明死因的法醫，她無法容許「不自然死亡」發生，深信背後一定藏著不為人知的祕密，與法醫中堂系（井浦新 飾），臨床檢查技師東海林夕子（市川實日子 飾），醫大學生久部六郎（窪田正孝 飾）聯手葬儀社與警方替死者發聲，希望藉此拯救更多的人。