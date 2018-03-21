石原聰美解剖1500具屍體　探討過勞死、醫療疏失問題

日本人氣演員石原聰美主演的日劇《Unnatural 法醫女王》上周迎來大結局，劇中屍體解剖法醫不但替死者發聲，更協助警方辦案，替家屬追查真正死因，發揮正義的劇情也讓觀眾產生共鳴，而編劇野木亞紀子獲知作品在台深受大家喜愛， 特地發文感謝台灣觀眾的支持。
石原聰美在劇中飾演在「不自然死因追查研究所（UDI）」工作的法醫，有著解剖1500具屍體的經驗，而身為專門查明死因的法醫，她無法容許「不自然死亡」發生，深信背後一定藏著不為人知的祕密，與法醫中堂系（井浦新 飾），臨床檢查技師東海林夕子（市川實日子 飾），醫大學生久部六郎（窪田正孝 飾）聯手葬儀社與警方替死者發聲，希望藉此拯救更多的人。
▲石原聰美（中）劇中與其他法醫替死者伸張正義。（圖／KKTV , 2018.3.21）
其實該劇出自夯劇《月薪嬌妻》編劇「野木亞紀子」之手，她這次在《法醫》中探討的社會議題也讓觀眾產生共鳴，因日本人秉持傳統「善終」觀念，導致屍體解剖率降低，因而忽視過勞死的問題，此外更發現醫療疏失、未知疾病以及惡意殺害等，透過該劇探討其嚴重性，把人類險惡的內心世界放大檢視。
石原聰美劇中挑戰社會的偏見與歧視，鮮明個性讓《法醫女王》順勢成為她的代表作，深受觀眾喜愛，而編劇也得知作品在台灣大受歡迎，特地在Twitter發文感謝台灣觀眾的厚愛。《法醫女王》已在KKTV上架播出，即日起至30日每天中午開放一集免費收看。
▲編劇發文感謝台灣觀眾。（圖／野木亞紀子 , 2018.3.21）