法公務員罷工在即 鐵路航空料中斷

改革將使國鐵新雇員失去提前退休等福利，引發工會抗議。出了巴黎，僅有1/3的郊區國鐵列車料將行駛；往返倫敦與巴黎的歐洲之星列車則已取消4個班次。

巴黎地鐵與公車服務將正常運行，但部分通勤電車將受影響，以繁忙的郊區火車A線（RER A）、B線（RERB）為例，尖峰時刻的3個班次中僅有2班預定行駛。

法國民航局表示，由於空中交通管制員明天將發動罷工，戴高樂（Charles de Gaulle）、歐利（Orly)和博維（Beauvais）等巴黎主要機場將取消1/3起降航班。

法國航空（Air France）機師與機組人員為爭取6%加薪，23日將另行罷工，公司表示，短程航班將最受影響，而長程班機預計將繼續營運。

醫療工作人員、部分公務員和以小學為主的教師明天也將參與罷工，這是去年9月和10月一波示威浪潮以來，馬克宏所面臨的最大考驗。（譯者：陳乃瑜／核稿：徐崇哲）1070321