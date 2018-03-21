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中央社

法公務員罷工在即 鐵路航空料中斷

中央社2018/03/21 22:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國公務員為抗議低薪與總統馬克宏（Emmanuel Macron）的改革計畫，明天將大舉罷工，法國國鐵與航空當局因此警告，明天交通將大打結。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）總裁佩皮（Guillaume Pepy）告訴RTL廣播電台，明天僅有40%高鐵（TGV）列車行駛，全法也只有1/4一般列車營運。

改革將使國鐵新雇員失去提前退休等福利，引發工會抗議。出了巴黎，僅有1/3的郊區國鐵列車料將行駛；往返倫敦與巴黎的歐洲之星列車則已取消4個班次。

巴黎地鐵與公車服務將正常運行，但部分通勤電車將受影響，以繁忙的郊區火車A線（RER A）、B線（RERB）為例，尖峰時刻的3個班次中僅有2班預定行駛。

法國民航局表示，由於空中交通管制員明天將發動罷工，戴高樂（Charles de Gaulle）、歐利（Orly)和博維（Beauvais）等巴黎主要機場將取消1/3起降航班。

法國航空（Air France）機師與機組人員為爭取6%加薪，23日將另行罷工，公司表示，短程航班將最受影響，而長程班機預計將繼續營運。

醫療工作人員、部分公務員和以小學為主的教師明天也將參與罷工，這是去年9月和10月一波示威浪潮以來，馬克宏所面臨的最大考驗。（譯者：陳乃瑜／核稿：徐崇哲）1070321

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