文在寅將訪越 越南媒體關注

（中央社河內21日電）南韓總統文在寅明天起將正式訪問越南3天。由於南韓政府去年11月提出「新南方政策」及兩國經貿等領域的合作，文在寅此行受到越南媒體的廣泛關注。

越南外交部指出，文在寅訪越期間將與越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）舉行會談，共同出席越韓企業論壇，見證兩國多項合作協議的簽署儀式。文在寅也將會晤越南共產黨總書記阮富仲、總理阮春福與國會主席阮氏金銀等高層領導。

越通社新聞網站等媒體報導，越南與南韓於1992年建立外交關係後，兩國關係日益向前發展，雙方於2001年設立全面夥伴關係，2009年提升為戰略合作夥伴關係，充分體現兩國領導和人民對深化兩國各領域的友好合作關係的意願和決心。