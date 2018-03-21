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中央社

滴滴順風車被開9張舉發單 恐罰1.8億

中央社2018/03/21 23:06
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬、吳家豪台北21日電）中國最大叫車業者滴滴出行2月在台灣推出的「滴滴順風車」，遭台北市監理所開出9張舉發單，恐遭罰新台幣1億8100萬元。滴滴出行台灣代理商樂迪科技則表示，絕無任何營利行為。

公路總局運輸組長劉育麟今天表示，滴滴順風車是樂迪科技代理的其中一個品牌，透過號召會員共乘名義，但實際調查發現有用自家車違規載客營利事實。

劉育麟舉例，共乘一般是順路，但實際卻有車輛從另一處專門開到某處接人，且若是共乘上下班或出遊，每天兩趟合理，但卻發現有些共乘車每天都在市區來回繞，已非共乘性質；另若共乘由乘客分攤部分油資，也無不當，但滴滴順風車卻被查出乘客分攤的費用接近計程車車資。

台北市監理所認定滴滴順風車的違規行為，是「未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬」，開出9張舉發單、罰鍰高達1億8100萬元。

劉育麟說，目前滴滴順風車會員約上千人，公路總局必須在火苗才剛燒起時，快速撲滅，否則等到會員人數壯大再處理，就比較麻煩。

劉育麟表示，樂迪科技代理的滴滴出行的確有與計程車隊合作，但滴滴順風車也確實被查到違法事證，代理業者不能用合法掩蓋非法。

對此，樂迪科技今天發出聲明表示，樂迪科技對此事十分重視，由於目前尚未收到正式來函，相關細節需要與主管機關進一步瞭解。

樂迪科技指出，順風車平台絕無任何營利行為，對車主及乘客絕無任何收費，樂迪科技將配合相關行政程序與主管機關需求，進行後續說明與溝通。（編輯：黃瑞弘）1070321

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