滴滴順風車被開9張舉發單 恐罰1.8億

（中央社記者汪淑芬、吳家豪台北21日電）中國最大叫車業者滴滴出行2月在台灣推出的「滴滴順風車」，遭台北市監理所開出9張舉發單，恐遭罰新台幣1億8100萬元。滴滴出行台灣代理商樂迪科技則表示，絕無任何營利行為。

公路總局運輸組長劉育麟今天表示，滴滴順風車是樂迪科技代理的其中一個品牌，透過號召會員共乘名義，但實際調查發現有用自家車違規載客營利事實。

劉育麟舉例，共乘一般是順路，但實際卻有車輛從另一處專門開到某處接人，且若是共乘上下班或出遊，每天兩趟合理，但卻發現有些共乘車每天都在市區來回繞，已非共乘性質；另若共乘由乘客分攤部分油資，也無不當，但滴滴順風車卻被查出乘客分攤的費用接近計程車車資。