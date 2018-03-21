WTO無用 USTR：301查中國將出爐

萊特海澤點名的貿易夥伴，中國成頭號目標，另外他還提到了歐洲聯盟（EU）、日本及北美自由貿易協定（NAFTA）。

萊特海澤（Robert Lighthizer）上午於聯邦眾院歲入委員會（Committee on Ways and Means）聽證會上闡述美國總統川普政府的貿易政策，在事先準備的書面證詞中，再度提到美國去年全年貨品及服務貿易逆差增至5684億美元，單計貨品貿易逆差更高達8112億美元。

（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）美國貿易代表萊特海澤今天說，世界貿易組織（WTO）完全不足以應對中國以國家為主導、拒絕市場規則的經濟體制，他預告，美國很快會就301條款對中國做出決定。

美國對中國的貿易逆差去年達3752億美元，在接受議員質詢時，萊特海澤更預告，川普很快就會就301條款、對中國做出決定。他特別指出，美中貿易間很嚴重的問題，就是智慧財產權，中國不但不保護智慧財產權、甚至發動網路盜取智慧財產權，這些問題由來已久。

在五大工作要務中，他首先提到，USTR支持川普的國家安全戰略，經濟關乎國家安全，美國的貿易政策必須有助於建立更強大的美國、維護國家主權、應對有敵意的經濟競爭者、認識科技的重要性並尋求與有共同目標的國家合作。

他也特別點名多邊貿易的體系改革，是川普政府關注的焦點之一。萊特海澤說，WTO長期以來無法促進貿易自由化，最令人擔憂的是，WTO已證明，多邊貿易體系完全不足以應對中國以國家為主導、拒絕市場規則的經濟體制，USTR將試圖改革多邊貿易體系。

他還說，全球貿易規則有時讓美國公司難以出口，而貿易逆差顯示，全球化付出的代價是美國的藍領工人受嚴重影響，這削弱了美國對全球貿易體系的政治支持。?

他指出，美國會執行並捍衛自身的貿易法，也會在WTO中積極捍衛自己的貿易法規。

除就現有的貿易協定重新談判，萊特海澤也說，美國打算也有意積極尋求簽署雙邊貿易協定，他提到了英國、日本及非洲與東南亞的一些國家。

依據1974年貿易法301條款，美國去年已對中國展開調查，只要貿易代表署（USTR）認定，美國廠商受到外國在智慧財產權上的不合理或不公平對待，美國總統可以行政手段和貿易對手國談判，或逕行報復。

台灣對301條款不陌生，1980年代曾嚐苦頭，被迫開放市場，而台灣早已從301觀察名單除名，中國去年仍名列「301優先觀察名單」。（編輯：高照芬）1070321