季節變換寶寶揉眼睛東抓西抓　醫師：罪魁禍首可能是過敏

衛生福利部桃園醫院過敏免疫科專科醫師詹金淦表示，魔鬼藏在細節中，其實幼兒皮膚癢可能是異位性皮膚炎、濕疹，鼻子癢則可能是過敏性鼻炎造成，天氣變化大就容易誘發，反覆發作，因此季節變換期儼然就成為過敏兒的苦難日。一旦寶寶受過敏影響，全身癢不停，抓癢又無法及時緩解，就容易焦慮、躁動不安，長期下來，專注力、學習力都會打折扣，不利於寶寶未來發展。

時序步入春天，小米開始揉眼睛、鼻子，兩隻小手也在身上不停抓來抓去，不僅如此，媽媽發現小米變得很躁動，不但不願意乖乖坐好，還愛鬧脾氣，媽媽在臉書發文感嘆時，引起其他親友關注、提醒有可能是過敏，就醫後才找到罪魁禍首。

詹金淦指出，門診也發現其他「後遺症」包括睡眠品質不佳、發育落後同儕、免疫力不佳常感冒等；若孩子已經出現過敏症狀，則不宜再拖延，得盡快就醫，但治療過程不僅漫長，對家長或小孩來說都很辛苦，因此建議「防範於未然」，事先做好過敏預防，避開致敏源才是上策。

那到底該如何預防過敏呢？詹金淦表示，大多數家長只會對摸得到、看得到的「環境」因素如灰塵、溫度及濕度有感，但實際上，慎選「飲食」來源，打好底子也同樣是關鍵。

詹金淦說，飲食中常見的過敏原有蛋白、牛奶、花生、小麥等，寶寶的飲食以奶類為主，最先接觸到的過敏原就是牛奶，因為其蛋白質分子太大了，寶寶的消化系統尚未發育成熟，初生寶寶的腸道通透性高，一旦大分子蛋白質穿透腸胃，就會讓寶寶出現不耐受症狀或過敏現象，所以「寶寶喝什麼」得更謹慎。一般會建議哺育母乳，母乳蛋白細緻好消化，寶寶通常能夠順利吸收而不致引發過敏。不過，現代人工作忙碌，媽媽往往得肩負家庭與工作，像我太太也因為工作忙，沒辦法在孩子成長的全程哺餵母乳。

詹金淦建議家長，若寶寶一歲後因工作或母奶不足需要銜接，建議可選擇部分水解蛋白配方，其牛奶蛋白經過特殊的水解技術處理，將較容易引起刺激的部分切斷，使大分子蛋白質變成小分子，比起一般奶製品，更容易讓寶寶的身體接受。市面上的產品眾多，每家的技術都不大一樣，在調整寶寶體質上也有不同的效果，建議挑選具有大規模實證的品牌，長時間的追蹤成果，更有公信力。

詹金淦也舉自身的例子表示，太太因工作忙碌無法提供孩子全程母乳哺育，但他自己有鼻過敏的問題，因此對寶寶的飲食選擇格外慎重，當時就以部分水解銜接，至少到了現在，孩子整體而言都很健康，每逢季節變換時，門診的過敏兒增加時，總會慶幸自己的孩子沒有成為過敏一員，也呼籲家長們為寶寶長遠的健康著想，盡早做好過敏預防。