巷仔內》邱明玉／雙城論壇是「殘酷舞台」？

事實上，雙城論壇在馬政府時代，當時兩岸關係暢通，城市交流根本不受外界青睞。在蔡政府執政後，兩岸變成冷對抗，官方交流的路被封死，陸方又對綠營縣市首長登陸不埋單，柯文哲身為首都市長，堪稱是台灣人氣最旺的政治明星，對陸方來講，也想藉由柯文哲探探蔡政府的底，所以在柯文哲任內的雙城論壇，才會如此受到矚目。

雙城論壇今年會不會辦，還在未定之數，台北市長柯文哲和陸委會主委陳明通，就因為上海市台辦主任李文輝能不能來，自家人先槓起來。憑心而論，柯文哲針對雙城論壇如果辦不成，先將責任推給蔡政府卡李文輝不能來，這個理由太過牽強也不厚道，而雙城論壇對柯文哲的連任之路來說，究竟是加分？還是殘酷舞台？也頗耐人尋味。

回過頭來，為什麼說柯文哲拿李文輝先將陸委會一軍不厚道？首先，陸委會說的不無道理，當時李文輝是因為「中國新歌聲」引發濺血事件被拒絕來台，但陸委會強調一碼歸一碼，李文輝這回若想要來台談雙城論壇，得先提出申請，陸委會屆時若駁回，再來幹譙它也不遲。

當然，此事北市府也有話要說，他們當然不可能幫李文輝申請，否則又要被抹紅為「中共同路人」，李文輝要不要提出申請，還得看他背後的北京老板，這就回到兩岸關係的問題了，不過就算李文輝不來，或是不能來，這回身為東道主的北市府，不是府內還有個大陸小組嗎，難道就不能派人去上海談嗎？

所以雙城論壇成與不成，壓根就不是李文輝來不來的問題，還是兩岸關係的老話題，柯文哲大可挑明了說，沒必要拿李文輝作文章，尤其對照新北市長朱立倫 21 日順利啟程的登陸行程，就顯得柯文哲理不直氣不壯了。

回到問題的源頭，雙城論壇對柯文哲究竟是加分？還是殘酷舞台？這才是柯文哲必須深思的地方，對柯文哲來說，他一直都不希望雙城論壇在他手裡停辦，再加上他現在身為兩岸大紅人，沒必要斷掉他兩岸發聲的舞台，當然甚至也傳出，民進黨希望藉由這次雙城論壇，再給柯文哲最後一次為台灣價值闡述的機會。

雙城論壇若辦的成，當然有它加分的地方，但它的最高風險在於，今年是選舉年，不少候選人一定想藉由雙城論壇做為造勢舞台，屆時一不小心來個擦槍走火，發生暴力流血衝突，這筆帳恐怕又要算到柯文哲身上。

柯文哲要擔負的風險不僅如此，現在對他來說，只要越少出錯，越可以明哲保身到年底，安全過關的機率就越大，如果他又像去年在雙城論壇發表「建構兩岸命運共同體」、兩岸「床頭吵、床尾和」等談話，與陸方發言相互呼應，等於跟民進黨徹底玩完，雙城論壇恐淪為滅頂的「殘酷舞台」，與其如此，不如選擇停辦一屆，以沉默換取綠白合作的機會。

不過話說回來，雙城論壇畢竟是「雙」，不是柯文哲單方想玩就玩的成，還要看陸方要不要幫柯文哲背書，所以這一局牽涉到對岸、民進黨、與柯文哲的三方角力，最重要還有年底的台北市長選戰。柯文哲的起手勢不優，未來要如何扳回一城，就要看他是否再有世大運的操盤智慧與運氣了。