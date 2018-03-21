三個訊號　不靠消息做投資

我還是要把很久以前說過的話，再說一次。有一本暢銷書「一個投機者的告白」，作者是德國投資大師安德烈．科斯托蘭尼，他曾經以「主人跟狗」，來形容經濟環境與股市的關係。

如果，天天跟著消息跑，可能會得心臟病，不知該買還是該賣？所以，這絕對不是一個好的投資參考。那麼該參考甚麼資訊，才是對的呢？

「晴時多雲偶陣雨+閃電打雷」，如果要形容最近投資市場的天氣，就是如此的變化多端。春天後母心，春天的天氣千變萬化，現在投資市場的天氣也常常「變臉」，一下子被升息嚇到，一下子被貿易戰炸暈，市場不安升高，恐慌指數又跳升了。

他說，主人帶狗去公園散步，一路上小狗前後左右亂跑，難以掌握它的路線，但是，小狗再怎麼跑，也跑不出主人的手掌心。因此，真正決定路線的人是主人，也就是經濟環境才是決定股債市多頭空頭的關鍵，其他的資訊都只是亂無章法的小狗動向。

所以，目前該怎麼投資，可以參考以下三個訊號。

一，利率動向。

通常，利率往上升，代表景氣熱絡。升息，對債券市場不利，但對股票市場影響不大。目前全球利率普遍處在低檔，只有美國升息次數較多，其他國家大多按兵不動，甚至歐洲還在執行QE，此外新興市場還在降息。因此，成熟國家股優於債，新興市場股債都是正向。

二，景氣動向。

景氣動向指標很多，先參考一個最簡單的指標，採購經理人指數PMI。美國2月PMI綜合指數55.8，比前一月大幅成長。歐元區2月PMI 綜合指數57.1，仍在相當高的水準，但比前一個月下滑。中國2月製造業PMI 51.2，仍有微幅擴張。整體來說，景氣仍在擴張趨勢，暫時還沒有看到烏雲，只是歐元區成長力道稍微有點下滑。

三，就業市場。

美國2月非農新增就業人數31.3萬人，優於市場預估，勞動參與率也提高到63%，顯示就業市場仍持續擴張，失業率處在4.1%低水準。歐元區失業率雖然仍有8.6%，但卻是從12%高峰一路下滑，顯示失業率持續改善。而且勞動參與率提高到57.3%，是近五年高點，就業市場持續擴增。另外，中國失業率目前3.9%，也是相對低水準。

整體而言，全球就業市場目前仍處在成長趨勢，失業率持續下滑，勞動參與率增加，而且薪資也有微幅成長，此也可促進消費增長。

從以上三大訊號來看，經濟景氣仍然熱絡，對股市可以抱持較樂觀態度。但是，全球股價指數都位在相對高點，也增添市場不安，稍有風吹草動，就帶來市場焦慮震盪，預估今年VIX指數不平靜。

面對小狗焦躁不安，主人該如何處理呢?主人還是要淡定一些，只要持續掌握以上三大訊號，就不會受到小狗亂跑的影響了。（以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險）

（作者為知名財經作家，致力推動大眾理財教育。）