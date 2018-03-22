卡莉多麗號首訪台南　泊靠安平商港

「卡莉多麗號」屬頂級觀光郵輪，船身90公尺，僅57間豪華艙房，提供一對一的服務，平均每人每日最低艙房要價500英鎊，相當於台幣2萬4000元，本航次約計一百多名外籍旅客到訪台灣，多以英國籍為主，除了帶動台南郵輪旅遊商機並活絡港區周邊經濟外，亦可提高國際能見度。

在港務公司與台南市政府努力招攬客郵輪泊靠安平港政策下，今（21）日英國國際郵輪「卡莉多麗號」首訪安平港，採FLY-CRUISE旅遊模式，以台灣本島與離島間等跳島方式來台旅遊，希冀藉由國際郵輪靠泊，開啟台南郵輪旅遊新頁。

為慶祝本次國際郵輪泊靠安平商港及推動郵輪產業經濟，台南市觀旅局、文化局、交通局等各局處全力支援，並舉辦2場迎賓表演，由文化局邀請大光國小等學校學童組成之表演團體，有文差爺、武差爺，春張爺、夏和爺、秋徐爺和冬曹爺等13種角色，現場演出具有120多年歷史的「全台首團-白龍庵如意增壽堂什家將」，及觀光旅遊局邀請七股社區媽媽所組成的黑琵天使，裝扮成棲息在台南七股的全球瀕危鳥種--黑面琵鷺，以「黑面寶貝」、「七股七寶」的歌曲搭配舞姿歡迎這批遠道而來的外賓，並協助相關遊程規畫。

此外，港務公司更安排致贈首訪安平港紀念牌儀式、與郵輪船長拍照留影等，傳達文化交流意涵，觀光旅遊局當日並提供旅服人員駐點諮詢及英語觀光文宣服務，讓旅客充分感受台南人的熱情溫暖。