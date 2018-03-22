旅蛙正當紅　莎莎納豆帶你明信片秘境走一輪

「旅行青蛙（旅かえる）」APP正當紅，日本人旅行時也經常攜帶青蛙玩偶當護身符，TVBS節目《食尚玩家》主持人莎莎和納豆，近日帶著食尚吉祥物蛙蛙前往日本關西，一探京都三大秘境︰伊根、美山、天橋立。其實旅蛙遊戲還沒出現前，《食尚》早在9年前，就已讓蛙蛙跟著莎莎旅行世界各地，在各大知名地標留下蹤跡。這次遠征秘境，拍下多組照片，還在有京都合掌村之稱的美山，寄出明信片，要給喜愛蛙蛙的蛙爸蛙媽們一個驚喜。

這次出遊，蛙蛙由納豆擔任，莎莎笑說：「比起以往由攝影師擔任的青蛙，納豆蛙身材縮水不少。」在遊戲中，旅蛙寄回來的明信片，有張與小倉鼠的倒立照，是許多蛙爸媽的最愛，這次《食尚》蛙蛙實際來到明信片中的地點，日本三大景之一的天橋立飛龍觀，納豆展現青蛙倒栽蔥的功力，從跨下看美景，與莎莎拍下同樣的火紅照片，還吸引遊客搶著要跟蛙蛙拍照。

而旅蛙出門會帶伴手禮回家，莎莎和納豆在各秘境，也精心挑選了一堆紀念品，要帶回來給粉絲們，只是外號「血拚莎」和「瞎買豆」的兩人湊到一起只有瘋狂可形容，莎莎一到商店街，便大喊一句「我喜歡。」開啟兩人血拚模式，買到流連忘返，看到戰利品後，食尚配音員阿松只能無奈地送給兩人警語，「買到剁手指！」



▲莎莎和納豆伊根騎車。（圖／TVBS提供 , 2018.3.21）

身為蛙爸蛙媽，能做的就是準備美屋美食給蛙蛙。這次《食尚》安排天皇超愛的秘境旅館，更準備了丹後半島間人漁港捕撈上岸的松葉蟹「間人蟹」，無論品質或味道都堪稱最高級，在日本被稱為「夢幻蟹」，平時冷靜的莎莎在品嚐間人蟹大餐後，竟然情緒過嗨，瘋言瘋語的樣子被納豆笑稱是另一個主持人，「根本夢多上身！」