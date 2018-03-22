NOW飛機》不只賣機票！泰航建維修中心搶商機

為了提升經濟，執政的泰國軍政府提出「東部經濟走廊」（East Economic Corridor，簡稱EEC）開發專案，烏打拋機場飛機維修中心投資方案是 EEC 的重點項目之一。泰航表示，將在烏打拋機場第二跑道東側設立維修中心，以 2021 年將飛機維修中心升級成世界級維修中心為目標。

航空公司過往以賣機票為主要收入來源，隨著亞太地區經濟起飛，粗略估計至少約1萬架新飛機採購需求，維修產值上看6000億美元。為了搶攻維修商機，泰國國營的泰國航空將與空中巴士集團( Airbus )合作，在烏打拋( U-Tapao )機場設立飛機維修中心。

泰航在 2017 年與空中巴士簽訂備忘錄(MOU)，關於維修中心的設置目前空巴仍在分析與研究中。一旦合作成真，泰航預估未來 20 年亞太地區機隊將增加 2.8 倍，樂觀預估烏打拋維修中心能夠獲得亞洲地區 20% 的維修業務。

如果無法與空中巴士合作，泰航表示，會尋求與其他飛機製造商合作。去年4月，也傳出瑞典紳寶( SAAB )公司有意在烏打拋機場設立飛機維修中心，除了紳寶是空中巴士的供應商之一外，也看好亞洲地區採購戰機的實力。泰國空軍就是紳寶公司生產的 JAS-39 獅鷲( Griffin )戰機的使用客戶，泰國空軍在 2013 年引進 12 架 JAS-39 戰機；紳寶也有意向印度與馬來西亞等國推銷 JAS-39 戰機。





▲泰國空軍在2013年引進12架JAS-39戰機，其中一架在2017年1月墜毀。（圖／瑞典紳寶SAAB公司）

不過，泰航要設立飛機維修中心，首先要面臨其他亞洲航空公司的考驗。新加坡航空公司旗下的新航工程公司(SIA Engineering Company) 為東南亞地區飛機維修龍頭，據新加坡台灣貿易中心指出，新航工程在亞洲的飛機維修市場占有率已高達25％，將是泰航跨足飛機維修領域的最大挑戰。

空巴 A350 與 A320，以及波音777與737系列機型，都將是未來亞太地區航空公司主力新銳機種。目前亞洲航空業者包括國泰航空、新航、泰航、越南航空與中華航空都已引進A350客機。我國籍航空繼長榮航空後，華航也將跨足飛機維修領域，已與空中巴士商討合資在台設立飛機維修公司，以取得亞太地區 A350 與 A320 等機體維修訂單，華航預估維修毛利達 40% 。

泰航表示，在泰國設立飛機維修中心最大優勢是地理位置好，位於東南亞中心地帶，並有足夠的空間，經營模式也會跟新航不同，有信心能贏新航。

