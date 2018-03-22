中職開季分析／洋投功臣相繼離隊　桃猿想衛冕仍考驗輪值

桃猿去年的三大洋投：史博威、賽格威和道恩斯，在上賽季共奪下41勝，包辦了全隊超過一半的勝場數。史博威雖然和羅力爭奪「三冠王」失利，但是整季主投172.1局，防禦率2.56仍是王牌水準，而且整季僅吞下4敗，儼然就是勝利保證。

Lamigo桃猿去年經歷風光一年，單季以6成55的勝率取得78勝，刷新聯盟過去單季的最多勝紀錄。而他們之所以能在上賽季所向披靡，靠的就是四隊最整齊的投打戰力。而在助球隊封王的大功臣史博威和賽格威相繼離隊的情況下，道恩斯和兩位新洋投能不能撐起先發輪值，就成為他們爭取連霸的關鍵因素。

賽格威和道恩斯在上季之前就已經有在中職投球的經驗，賽格威去年防禦率為陣中3洋投最高，但是他吃局數能力優秀，是球隊的超級「工作馬」；而左投道恩斯也一掃前年效率於統一表現不佳的陰霾，全季繳出10勝3敗防禦率3.49的優質成績。這3人的出色發揮，是猿隊戰績得以一路長紅的主因。

不過在今年賽格威已經轉投兄弟懷抱，而史博威雖然近期剛傳出被遊騎兵釋出，但他會不會重回球隊懷抱也還是未知數。目前去年的洋投班底僅剩下道恩斯在陣中，另外兩名洋投為中職新同學尼克斯以及去年效力於兄弟的克恩三世。但從日本的交流賽以及中職熱身賽看來，他們的表現都不及格，總教練洪一中過去也曾表示：「可能會再找新洋將」。洋投戰力的不穩定，可能會為桃猿的衛冕之路埋下不穩定因子。

至於土投方面，王溢正上季擺脫「骰子王」的稱號，成為球隊輪值的穩定力量；而小將林樺慶去年破繭而出，雖然投球局數偏短，但投球表現還算平穩，兩人應可勝任輪值後段的工作。



▲王溢正。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.02）

而由陳禹勳、林柏佑、王躍霖領軍的牛棚，仍然是4隊中最整齊的後援戰力，不過去年在輪值穩定的情況下，他們得以照正常的方式「打卡上班」，而今年洋投狀況似乎不若以往，或許牛棚得負擔更多局數，屆時還能否維持和去年同樣的水準，有待觀察。

相較於投手戰力，桃猿的野手戰力就比較不讓人擔心，去年在場均安打數(10.68)、場均全壘打數(1.26)和場均得分(6.16)都冠絕四隊。而球隊的打線指標人物—「四冠王」王柏融，不僅連兩年寫下4成打擊率的可怕紀錄，上季的31轟也寫下生涯新高。而今年季後有機會取得旅外資格的他，會如何來做抉擇，也吸引著球迷的眼球。



▲王柏融敲安。（圖／猿隊提供）

桃猿去年投打戰力冠絕聯盟，本季雖然志在連霸，但最終能否達成目的，還是考驗著先發洋投能否像去年一樣帶給球隊安心感。