中職開季分析／全「富」武莊火力大躍進　悍將奪冠黑馬

經過新球隊元年洗禮後，富邦悍將新球季的目標當然只有奪冠一途，球團很用心全新打造全新的主場，未來不論是球員要提早到球場練習，或是要加強訓練，休息，都有很大的空間，更重要的是，這也符合悍將「美式風格」，打造更強悍的球風。

富邦今年應該是改變最大的球隊，不論是球員、主場、甚至於球隊教練團，都有新成員加入，打擊客座教練克魯茲將幫助悍將提升火力。

去年富邦在全壘打王高國輝因傷缺席下，全隊最多轟也只有林益全的17支全壘打，可惜仍排不進中職的全壘打前5傑，另外胡金龍11轟、高國麟9轟，看起來的確難以跟他隊對抗。