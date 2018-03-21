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中職開季分析／全「富」武莊火力大躍進　悍將奪冠黑馬

文／吳政紘2018/03/22 00:01
▲富邦悍將蔣智賢。（圖／吳政紘攝）
▲富邦悍將蔣智賢。（圖／吳政紘攝）

經過新球隊元年洗禮後，富邦悍將新球季的目標當然只有奪冠一途，球團很用心全新打造全新的主場，未來不論是球員要提早到球場練習，或是要加強訓練，休息，都有很大的空間，更重要的是，這也符合悍將「美式風格」，打造更強悍的球風。

富邦今年應該是改變最大的球隊，不論是球員、主場、甚至於球隊教練團，都有新成員加入，打擊客座教練克魯茲將幫助悍將提升火力。

去年富邦在全壘打王高國輝因傷缺席下，全隊最多轟也只有林益全的17支全壘打，可惜仍排不進中職的全壘打前5傑，另外胡金龍11轟、高國麟9轟，看起來的確難以跟他隊對抗。

不過中信兄弟釋出蔣智賢後，富邦悍將火力有機會上看單季成長20轟以上，加上主砲高國輝回歸後，若沒有傷兵影響，富邦悍將的整體火力也有改變，去年富邦全隊95轟是四隊最少，今年有望挑戰去年猿隊151轟的驚人表現。

此外，富邦最令人擔心的開路先鋒也由「花花」張正偉扛下，林益全扛下二棒看起來也很有「超攻擊性」打線的感覺，富邦悍將若打擊火力大爆發，甚至有機會威脅猿隊冠軍位置。

富邦開季先發輪值目前預計是羅力、伍鐸、布魯斯、黃亦志、陳鴻文。而牛棚部分有羅嘉仁、蔡明晉、林克謙、林晨樺、林煜清、黃勝雄、羅國華、羅華韋、倪福德、賴鴻誠等，若能穩定出賽，相信對球隊來說可用之兵不少。

而新秀部分，去年世大運打完後加入的范國宸打擊實力依舊令人期待，彭世杰在熱身賽表現出色，吳宗峻等老將也在板凳等待，就看葉君璋總教練如何運籌帷幄。

 

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