亂摸小孩還嗆「怕摸就不要帶出來」　媽媽超猛反擊被讚爆

帶寶寶出門，最怕遇到未經家長同意就伸手亂摸、亂捏孩子的人。一名媽媽發文透露， 21 日早上帶著寶寶外出時，遇到一個阿婆對孩子的臉又摸又捏的，她請對方不要這樣，阿婆竟嗆「怕人家摸就不要帶出來」，她一氣之下決定「反擊」，讓網友大呼「幹得好」。
該名網友在 PTT 發文表示，早上自己推寶寶出門走走，順便吃早餐，正巧遇到一群婆婆媽媽，其中一名阿婆突然伸手摸寶寶的臉，甚至還捏臉直說寶寶好可愛。原本就不喜歡別人碰孩子的原 po 見狀相當不開心，立刻就阻止阿婆，請她不要這樣，不料對方卻回嗆「怕人家摸就不要帶出來！」
阿婆的話讓原 po 決定來個大反擊，叫了那位阿婆，「當她抬起頭時，我就摸了她的臉，也捏了她的臉」，還一邊說「哎唷阿婆妳好可愛哦！」當下阿婆非常生氣，問她「幹嘛這樣？」原 po 也回她「我看你可愛啊，怕人家摸就不要出來喔」。
原 po 強調，自己只是想表達「沒經過爸爸媽媽的同意，不要隨便碰人家的小孩，可以嗎？」文章 po 出後也引發網友熱烈迴響，紛紛留言大讚「超猛的媽媽，小孩被碰真的會不開心」、「媽媽你超猛，我要學起來」、「我有遇過直接問我可不可以摸，說不可以還說拜託一下，到底是有多愛摸人家的小孩啊」、「摸人家小孩不只髒，而且不尊重，大人誰要給你隨便摸啊」、「別說經過父母同意，是連想摸摸看的念頭都不要有」。