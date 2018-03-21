亂摸小孩還嗆「怕摸就不要帶出來」　媽媽超猛反擊被讚爆

帶寶寶出門，最怕遇到未經家長同意就伸手亂摸、亂捏孩子的人。一名媽媽發文透露， 21 日早上帶著寶寶外出時，遇到一個阿婆對孩子的臉又摸又捏的，她請對方不要這樣，阿婆竟嗆「怕人家摸就不要帶出來」，她一氣之下決定「反擊」，讓網友大呼「幹得好」。

該名網友在 PTT 發文表示，早上自己推寶寶出門走走，順便吃早餐，正巧遇到一群婆婆媽媽，其中一名阿婆突然伸手摸寶寶的臉，甚至還捏臉直說寶寶好可愛。原本就不喜歡別人碰孩子的原 po 見狀相當不開心，立刻就阻止阿婆，請她不要這樣，不料對方卻回嗆「怕人家摸就不要帶出來！」