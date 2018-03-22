NOW球星／走過坎坷棒球路　鄭佳彥成兄弟秘密武器

鄭佳彥身材並不高大，但他卻符合這樣的條件，在澎湖長大的鄭佳彥，從小就不算是科班出身，而是時任強恕青棒隊蕭文勝教練，跟太太「休假」時發掘，而鄭佳彥也不負眾望，2009年高中木棒聯賽時，他率領強恕力退南英。

在棒球場上左投已經是相當特殊的身分，更別說有成績，或是有145公里球速以上的左投，相信各隊都會有興趣。

中信兄弟在19日中職官辦熱身賽最後一場，不小心因為忘記登錄投手艾迪頓，導致他無法上場投球，而這場比賽牛棚突然被告知要有人挺住到最後，去年因季中選秀測試會才進入職棒的左投「眼鏡俠」鄭佳彥，後援1局無失分，還頂住壓力拿下救援成功，不但證明自己是可用之兵，也證明自己是中信兄弟開季的「秘密武器」。

但或許是單場171球的副作用，鄭佳彥的手臂也過度使用，還好他在北體也慢慢「休養」，之後也進入台北市成棒隊。

鄭佳彥沒有選擇合庫，也沒有決定要在業餘一輩子，他當時原本還不想去測試會，但在投手教練黃欽智鼓勵下，使出「激將法」，也讓他飆出145公里，測試會最快球速，中信兄弟在去年以第8指名選中他。

去年鄭佳彥都在二軍出賽，共出賽3場，0勝1敗，雖然沒有獲得去美國春訓的機會，但他在二軍基地努力加強自己，為的就是要證明自己的實力。

「去年一進職棒投，發現自己球速慢了很多，後來才發現是心理因素，現在就都不管了，就是去全力投出每一顆球。」他說。

戴著眼鏡的鄭佳彥，看起來還有點斯文，他說：「業餘跟職業真的不同，我進來後發現他們的訓練方式，原來都不太一樣。」

球速掉到剩130多公里，不過鄭佳彥並沒有被恐懼嚇跑，他反而勇敢面對，努力找回球速，他說：「能進職棒，技術就一定有，剩下的就是成績而已。」

鄭佳彥也透露，其實辜仲諒董事長曾到二軍基地跟他們鼓勵，當時辜董説：「有很多偏鄉的小孩子，每天把你們當成偶像，希望站上你們所踩的球場紅土上，穿上跟你們一樣的球衣，所以你們要做他們的榜樣。」

這句話也讓他深深記在心中，如今他在中職熱身賽防禦率還是完美的0，加上他過去跟打者對決經驗也不錯，若中信兄弟開幕一軍名單上有鄭佳彥，相信也不讓人意外。