歐股盤後 - 等待Fed決議+中美貿易戰再升溫 歐

「針對性」的全球貿易戰，似乎正越演越烈。

週三 (21 日) 美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 再度向市場表示，目前美國確實正在優先處理「貿易」上的相關問題，主要針對 NAFTA 與中國的貿易關係。

梅努欽重申，美方並不打算向全球發起貿易戰，主要考量還是在於中美貿易條件並不對等，舉例而言，美方對中國開放，但是中國並沒有採取同等措施，對美方同等開放市場，而在處理完貿易爭端之後，美國會重新考慮是否加入 TPP。

事實上梅努欽上述說法，此前已表態過，本次是再度在 G20 財長會議結束之後，再度向市場重申此一立場，市場經濟學家解讀，川普政府本次發起的貿易戰議題，就是針對中國而來。