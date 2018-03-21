貴金屬盤後─Fed升息決議後 美元走疲 黃金上漲

週三交易，黃金期貨收在一周來最高價格，在 Fed 決定升息之後，美元進一步下跌而支撐黃金。

Fed 堅持其 12 月時的預期，今年仍只升息三次，但推升他們 2019 年和 2020 年升息的預期。投資者關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的記者會，以探尋 Fed 此後升息腳步的積極程度。

金融市場的投資者先前已在價格上反映過 Fed 升息半碼的預期。

Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，「黃金多頭應該牢牢記住，升息半碼後會讓聯邦資金利率低於 Libor50 個基點，或說自由市場利率。在這個基礎上，將會出現更多次調升。」