能源盤後─地緣政治危機再起 庫存意外下降 原油收創

5 月 Brent 原油上漲 2.05 美元或 3%，收每桶 69.47 美元。

5 月 WTI 原油上漲 1.63 美元或 2.6%，收每桶 65.17 美元。

前一天，因為沙國王儲 Mohammed bin Salman 和川普總統在白宮會面，讓美國更強硬對抗伊朗的可能性提升，加上委內瑞拉減產的隱憂，原油價格已積極回升。

週三交易，原油期貨價格收創近 7 週高點，係因美國原油庫存意外下降進一步支撐價格，先前價格已因地緣政治危機再起，恐危及全球產量而獲支撐。

WTI 原油和 Brent 原油均收 2 月下旬以來最高收盤價。

Fed 決議後，美元進一步走疲也支撐美元計價的油價。

美國 EIA 週三公布，3 月 16 日止的一週，原油庫存下降 260 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前是預期增加 260 萬桶，但 API 週二已先公布原油庫存下降 270 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「有鑑於煉油活動再次增加以及進口減少，原油庫存出現無理由的下降。儘管煉油活動增加，持續強勁的隱含需求意味著汽油和蒸餾油也會紮實增加。」

根據 EAI，上週汽油庫存減少 170 萬桶，蒸餾油庫存減少 200 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油和蒸餾油庫存均下降 180 萬桶。

EIA 週三報告，美國產量增加 26000 桶 / 日，達 1040.7 萬桶 / 日，創單週新高記錄。

其他交易

4 月汽油上漲 2.4% 收每加侖 2.012 美元，創二月下旬以來首次突破 2 美元關卡。 4 月熱燃油上漲 2.8% 至每加侖 2.04 美元，站上 6 週以上的高點。4 月天然氣下跌 1.4% 至每 Btu 2.638 美元。