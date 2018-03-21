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中央社

44國簽署協議 建立非洲大陸自由貿易區

中央社2018/03/22 04:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社盧安達首都基加利21日綜合外電報導）非洲聯盟（AU）首長今天表示，44個非洲國家已簽署協議，同意建立非洲大陸自由貿易區（CFTA）。建立自由貿易區被視為攸關非洲大陸未來經濟發展。

歷經兩年談判後同意創設的這個自由貿易區，就參與國家數目而言將是全世界最大自貿區，也是非洲聯盟推動的旗艦計畫之一。

27國簽署的另一協議，同意讓人民跨界自由移動，容許來自簽署國家的國民在本國境內停留長達90天。

非洲聯盟委員會（AU Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）表示：「我們來此是為了滿足我們人民的統合期望。44國已簽署建立非洲大陸自由貿易區（African Continental Free Trade Area,CFTA）協議。」

這項協議仍須獲各國分別批准，且預定在180天內生效。但非洲最大經濟體奈及利亞和南非並未簽署協議。

由於商界領袖和工會反對，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）決定退出，指稱需要更多時間進行國內諮商。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）讚揚這項協議將可提升非洲國家及企業至更高成長水準，但他只會在獲得南非國會批准後才簽署協議。

倘若非洲聯盟的全部55國最終全都加入，將創設總國內生產毛額（GDP）2.5兆美元、涵蓋12億人口龐大市場。（譯者：嚴思祺）1070322

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