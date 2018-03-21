Fed如期升息半碼 但堅守今年升息三次

Fed 週三調升美國關鍵利率，即使 Fed 對經濟預期更加樂觀，但仍維持今年升息三次的劇本。

這是 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 首次會議，Fed 避免其利率政策傳達出任何過度鷹派的訊號。Fed 維持 12 月時的預期，即今年升息三次，這也符合了許多經濟學家的預期，因為他們認為三月會議上不會為四次升息定調。

但 Fed 確實推升他們對 2019 年和 2020 年升息的預期。

一如廣泛預期，Fed 調升其基準聯邦資金利率 0.25 個百分點至介於 1.5% 至 1.75% 區間，這是自 2015 年 12 月以降第六次調升半碼的舉動。