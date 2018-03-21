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紐約匯市─Fed升息意向不變 市場失望 宣布決策後

鉅亨網2018/03/22 07:24
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週三交易，美元兌多數競爭貨幣擴大走跌，係因 Fed 一如預期升息一碼，但卻堅守先前今年升息三次的看法。

ICE 美元指數下降 0.8% 至 89.70，吐回前一日 0.7% 升幅。

WSJ 美元指數下降 0.7% 至 83.55。

英鎊兌美元上漲，自週二的 1.3999 美元上升至 1.4141 美元，達 2 月初以來最高點。

歐元兌美元上升，自週二的 1.2241 美元上升至 1.2333 美元。

美元兌日圓下跌，自週二的 106.53. 日圓下降至 106.08 日圓。

NAFT 夥伴、加拿大和墨西哥的貨幣週三上漲，係因報導指稱，美國願意對汽車條款讓步，美國談判代表已經放棄要求所有在加拿大和墨西哥製造、運往美國市場的汽車必須至少含有 50％的美國製造的零部件。

美元兌加元下跌，自週二的 1.3073 加元下降至 1.2914 加元。

美元兌披索上漲，自周二的 18.4783 披索上升至 18.5468。

市場動力

受市場高度關注的 Fed 政策決議，Fed 週三升息 25 個基點，但美元先前已經在價格上反映過此升息，所以政策宣布前走勢平靜，宣布後出現賣壓。

美元多頭普遍希望看到 Fed 利率意向點陣圖 (Dot Plot) 有所調整，但因為 Fed 堅持 12 月時所說今年升息三次之看法，令市場失望。

但另一方面，Fed 預期明年升息三次，比先前說的兩次又增加一次，預計 2019 年底前基準利率上升至 2.9% 而非先前說的 2.7%。Fed 聲明也提到，經濟成長將較先前預期更快速。

英國數據顯示，一月份工資成長大於預期，這提升 5 月升息的可能性，提振英鎊稍早漲勢。英國央行週四舉行會議，但預期不會做出任何改變，分析師認為決策者可能示意今年春季才升息。

分析師看法

Silicon Valley Bank. 資深外匯分析師 Minh Trang 表示，這有一點複雜，「如果市場預期今年升息 4 次，那就會失望，但 2019 年和 2020 年的前景又很樂觀，所以應該會對美元有一些支撐。這只是顯示出，現階段短期內一切狀況如何。」

英鎊方面，City Index 資深市場分析師 Fiona Cincotta 表示，該工資數據顯示出，通膨返回「好」的狀態而非因英鎊走跌引起的「壞」的狀態。

「交易者將會轉看 BOE，尋求極必要的清晰度，逆風已經開始消散，脫歐條款也到位了。因英鎊貶值而來的通膨正努力走出系統和工資，通膨正顯示很有活力。」

經濟數據

去年第四季經常帳赤字自前一季的 1015 億美元擴大為 1282 億美元。

NAR 週三公布，二月份成屋銷售季調後年率為 554 萬棟。

 

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