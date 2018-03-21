手遊業務旺 騰訊去年大賺74%勝預期 ADR不賞臉

業績發表前，騰訊股價腳軟，昨甫開盤不久升至全日高位 475.6 元隨即倒跌，收報 462.6 港元，跌 0.86%；雖然業績勝預期，但截至晚間 11:30，騰訊美國預託證券 (ADR) 仍較港股收盤跌 2.9%；歐洲股價於台灣時間昨晚 8:30 報 48.09 歐元，折合約 463.38 港元，高於香港收盤價 462.6 元。

股王騰訊 (0700-HK) 昨(21)日公佈截至去年 12 月底業績，靠手遊業務續推增長，去年多賺 74.01% 至 715.1 億元 (人民幣，下同)，每股盈利 7.598 元，派末期息 0.88 港元，單計去年第 4 季賺多 98% 勝過市場預期。騰訊主席馬化騰表示，如果條件成熟會考慮以中國預託證券 (CDR) 形式回歸 A 股上市，但前提需視乎政策是否可行及一些技術因素等。

騰訊股價

綜合星島日報、香港文匯報報導，騰訊去年收入按年升 56% 至 2377.6 億元，毛利則升 38% 至 1169.25 億元，主要由於智能手機遊戲及個人電腦遊戲、支付相關服務、數字內容訂購及銷售與社交及視頻廣告是整體收入增長驅動，若以非通用會計準則計，去年盈利 651.26 億元，按年增 43.39%。

截至去年底，騰訊單是網絡遊戲收入已近千億元，錄得 978.83 億元，按年升 38%，增長仍由其王牌遊戲《王者榮耀》等所推動。然而去年底推出手機射擊遊戲《絕地求生》，未能刺激第 4 季手遊收入，單計第 4 季遊戲收入增長放緩，惟騰訊總裁兼執行董事劉熾平相信，《絕地求生》未來的變現將會是增長動力來源之一。

其他核心業務，包括社交網絡收入增長 52% 至 561 億元，主要受直播、訂購視頻流媒體及訂購音樂流媒體等數字內容服務與遊戲內虛擬道具銷售所推動；網絡廣告業務增長 50% 至 404.39 億元；支付相關服務及雲服務收入增長 153% 至 433.38 億元。

截至去年底騰訊旗下微信及 WeChat 合併月活躍賬戶達 9.886 億，年增長 11.2%，而春節後合併月活躍賬戶更突破 10 億。劉熾平承認，用戶數目在未來增長空間有限，指未來增長不會單純看用戶數，而是內容服務，亦有很多的發展空間。

另外，在支付業務方面，劉熾平指移動支付業務錄得收入增長，但短期並非以盈利為目標，今年將繼續加大在有關業務的投入，改善用戶體驗。他指目前在支付業務投入費用較多，當中包括銷售及市場推廣開支，以及補貼費用。在香港移動支付市場方面，劉熾平認為香港市場仍是發展性階段，用戶未能直接將銀行戶口連接移動支付戶口是發展的困難。

值得留意的是，騰訊去年其他收益淨額按年勁升 4.6 倍至 201.4 億元，主因是易鑫 (2858-HK)、眾安在線(6060-HK) 及搜狗 (SOGO-US) 的首次公開售股等資本活動產生收益，以及若干投資於共享單車、醫療保健及金融科技等垂直領域的估值增加而產生的公允價值收益。

至於是否以中國預託憑證 (CDR) 形式回歸 A 股上市，騰訊主席馬化騰回應指，會視乎政策的可行性，若條件成熟會考慮以 CDR 回歸 A 股。

騰訊去年分拆旗下閱文 (0772-HK) 上市，總裁劉熾平指在可預期的未來，騰訊音樂是另一分拆上市的「候選者」，因其股權結構適合分拆。其他由騰訊 100% 持股的業務，未有分拆上市的計畫，但他指，騰訊現時投資的企業數目多達 600 間，而所投資的公司自身亦有上市的計畫。騰訊未來會繼續投資遊戲、內容產業企業及投資創新公司。

被問及對加密貨幣的看法，馬化騰重申，騰訊不會發行加密貨幣，表示「誰都能出數字貨幣是非常危險」。