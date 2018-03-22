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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月22日

鉅亨網2018/03/22 08:23
鉅亨網 / NOWnews
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遠東新昨（21）日宣布，與泰國 Indorama 及墨西哥 Alpek 攜手，總計投入 11.25 億美元（約新台幣 330 億元），於美國德州聖體市興建廠房，計畫年產 130 萬噸純對苯二甲酸（PTA）及 110 萬噸聚酯（PET）。

旺季來臨之前，被動元件漲勢確立，國巨將從 4 月 1 日起調漲全系列 MLCC（積層陶瓷電容）價格，據悉平均調漲幅度落在 40～50％，高於 2 月份的 10～20％，等於調漲幅度較 2 月提升 2～2.5 倍。

紅包行情沒了！台灣手機市場 2 月銷量再降，月減 0.3% 降至 56.6 萬支，創 10 個月來新低。高階機款買氣難振，高 CP 值中階款為首選，蘋果靠 iPhone 8 系列撐場，Android 陣營單機王 OPPO R11s 奪下。從單機熱榜單來看，只剩蘋果 iPhone8、三星 J7 系列款獨大。


聯合報

美副助卿：美台關係 3 個不變
文在寅拋訊息 美、兩韓有可能三方峰會
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經濟日報

遠東砸百億 拚美國製造
櫃買吸金 衝十年高點
美元 Libor 飆 全球融資有壓

蘋果日報

神力女超人 將為華碩代言
台灣非蘋手機 OPPO 驚奪單機王
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中國時報

鋼鋁稅先行 陸 1.8 兆產品後遭殃
紅色供應鏈需留新 蘋概股安啦
台股不怕升息 最怕突然不升息

工商時報

被動元件四月再漲 50％
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自由時報

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