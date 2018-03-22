NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈總統四月中出訪非洲？吳釗燮未鬆口繆德生公祭　吳盼政府給軍公教尊嚴天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

台股盤前─內資主導盤面、短多氣氛仍在 中小族群較有

鉅亨網2018/03/22 08:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國聯準會 (Fed) 如市場預期宣布升息 1 碼，今年還將升息兩次，法人認為對美股走勢相對有利，台股在外資觀望保守下轉由本土資金主導盤面，中小族群較有機會表現，美股周三僅費城半導體收紅，台股今 (22) 日可留意題材股及財報優個股的表現，另外，台塑化 (6505-TW) 昨日出現錯帳，今日是否還他公道也值得觀察。

台股昨 (21) 日在台指期結算壓力下指數陷入震盪，尾盤台塑化遭摜殺爆出 1.5 萬張大量，壓抑指數漲幅，終場小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收，成交值 1299.62 億元；三大法人買超 6.35 億元，其中外資及陸資賣超 7.74 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.81 億元，自營商自行買超 7.29 億元，自營商避險買超 4.98 億元。

期貨部分，三大法人減碼多單 134 口，淨部位多單為 8531 口，外資加碼多單 223 口，淨部位多單回升到 44430 口；投信回補空單 136 口，淨部位空單來到 30266 口；自營商加碼空單 493 口，淨部位空單來到 5633 口。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，市場觀望 Fed 的升息方向，但台股短多氣氛偏多，中小型族群較有表現機會，由於外資保守觀望，本土資金主導盤面，在 Fed 升息符合市場預期下，外資的態度值得留意。

法人認為，台股反彈架構仍在，短線整理後可望再盤堅挑戰 11150 點，短線將可望維持高檔震盪，台塑化昨日尾盤遭錯殺，今日股價是否出現回補買盤，將值得關注，多方指標股可以留意挖礦概念股、被動元件及 DRAM 股的漲價題材，還有生技股的表現。

美股周三跌多漲少，道瓊工業指數下跌 44.96 點或 0.18% 至 24682.31 點；Nasdaq 指數下跌 19.02 點或 0.26% 至 7345.29 點；S&P 500 指數下跌 5.01 點或 0.18% 至 2711.93 點；費城半導體指數收高 2.47 點或 0.18% 至 1407.98 點；Fed 如市場預期升息，法人認為對美股走勢相對有利，後續美股走勢也將牽動外資的動向。

法人認為，今日可觀察外資態度是否持續偏空保守，不過，在內資撐盤下，預期仍以高檔盤整，區間整理為主，盤面上具題材的個股、財報佳個股表現都可以留意。

大盤日 K 線圖


 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股外資台塑化headline
台灣主要報紙重要財經新聞 ...（港股盤前）料隨外圍低開 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan