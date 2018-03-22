台股盤前─內資主導盤面、短多氣氛仍在 中小族群較有

台股昨 (21) 日在台指期結算壓力下指數陷入震盪，尾盤台塑化遭摜殺爆出 1.5 萬張大量，壓抑指數漲幅，終場小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收，成交值 1299.62 億元；三大法人買超 6.35 億元，其中外資及陸資賣超 7.74 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.81 億元，自營商自行買超 7.29 億元，自營商避險買超 4.98 億元。

美國聯準會 (Fed) 如市場預期宣布升息 1 碼，今年還將升息兩次，法人認為對美股走勢相對有利，台股在外資觀望保守下轉由本土資金主導盤面，中小族群較有機會表現，美股周三僅費城半導體收紅，台股今 (22) 日可留意題材股及財報優個股的表現，另外，台塑化 (6505-TW) 昨日出現錯帳，今日是否還他公道也值得觀察。

期貨部分，三大法人減碼多單 134 口，淨部位多單為 8531 口，外資加碼多單 223 口，淨部位多單回升到 44430 口；投信回補空單 136 口，淨部位空單來到 30266 口；自營商加碼空單 493 口，淨部位空單來到 5633 口。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，市場觀望 Fed 的升息方向，但台股短多氣氛偏多，中小型族群較有表現機會，由於外資保守觀望，本土資金主導盤面，在 Fed 升息符合市場預期下，外資的態度值得留意。

法人認為，台股反彈架構仍在，短線整理後可望再盤堅挑戰 11150 點，短線將可望維持高檔震盪，台塑化昨日尾盤遭錯殺，今日股價是否出現回補買盤，將值得關注，多方指標股可以留意挖礦概念股、被動元件及 DRAM 股的漲價題材，還有生技股的表現。

美股周三跌多漲少，道瓊工業指數下跌 44.96 點或 0.18% 至 24682.31 點；Nasdaq 指數下跌 19.02 點或 0.26% 至 7345.29 點；S&P 500 指數下跌 5.01 點或 0.18% 至 2711.93 點；費城半導體指數收高 2.47 點或 0.18% 至 1407.98 點；Fed 如市場預期升息，法人認為對美股走勢相對有利，後續美股走勢也將牽動外資的動向。

法人認為，今日可觀察外資態度是否持續偏空保守，不過，在內資撐盤下，預期仍以高檔盤整，區間整理為主，盤面上具題材的個股、財報佳個股表現都可以留意。

大盤日 K 線圖



